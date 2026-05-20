Sport quebra tabu no Castelão, vence o Fortaleza e sai na frente na semifinal da Copa do Nordeste
Com dois gols de Perotti, Rubro-Negro vence o rival cearense fora de casa pela primeira vez na história do torneio e joga por um empate na Ilha para ir à final
Publicado: 20/05/2026 às 23:03
Perotti, centroavante do Sport (Paulo Matheus/SCR)
Com o brilho do atacante Perotti, o Sport venceu o Fortaleza por 2 a 1, na Arena Castelão, nesta quarta (20), e largou em vantagem na semifinal da Copa do Nordeste. Mais do que a liderança na eliminatória, o resultado cravou a primeira vitória do Leão da Praça da Bandeira contra o Leão do Pici jogando como visitante em toda a história do torneio regional.
A vitória pernambucana veio no faro de gol de Perotti. No primeiro tempo, o camisa 9 aproveitou um cruzamento preciso de Barletta, aos 9 minutos, para abrir o placar de cabeça. O grande momento do centroavante veio na segunda etapa. Com apenas 32 segundos da etapa final, Perotti ganhou da marcação e tocou por cima do goleiro com enorme categoria para fazer o segundo.
O Fortaleza ainda esboçou uma reação com o gol de Luiz Fernando aos 27 minutos e pressionou no fim, mas não conseguiu chegar ao gol de empate. Nos acréscimos, De Pena ainda desperdiçou a chance de marcar o terceiro tento rubro-negro no confronto e aumentar o placar.
Com a vantagem de jogar pelo empate, o Sport decidirá a vaga na grande final na próxima quarta-feira (27), às 21h30, na Ilha do Retiro. Quem avançar deste clássico nordestino enfrentará o finalista do confronto entre ABC e Vitória na decisão.
Antes de voltar a focar no torneio regional, o elenco rubro-negro entra em campo no sábado (23) para encarar o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, pela Série B.
O JOGO
O Sport mostrou equilíbrio na primeira etapa. Pecou em saídas de bola que resultaram em oportunidades para o Fortaleza fazer seu jogo, mas não o suficiente, já que o Leão do Pici pecou na hora de definir as jogadas. Se faltou pontaria para o clube cearense, o Rubro-Negro tratou de aproveitar a primeira chance clara.
Aos 9 minutos, o Sport abriu o placar em uma bela jogada pelo lado esquerdo: uma triangulação entre Felipinho, Clayson e Chrystian Barletta, que acertou um cruzamento na cabeça de Perotti. O atacante testou na saída do goleiro Vinícius Silvestre para inaugurar o marcador e colocar o time pernambucano em vantagem.
O Fortaleza marcava alto e tentava buscar o empate por meio dos erros de passe do Sport. O Tricolor teve três boas oportunidades: uma com Miritello, que finalizou para fora, outra com Luiz Fernando, que errou o cabeceio, e mais uma com Maílton. Em grande jogada pela esquerda, ele limpou a marcação e cruzou para o meio da área, mas a defesa cortou.
O Sport ainda teve a chance de chegar ao segundo gol no primeiro tempo. Aos 31 minutos, Felipinho perdeu uma chance clara ao receber um lançamento perfeito e se desequilibrar na hora de finalizar.
SEGUNDO TEMPO
A estrela de Perotti seguiu brilhando na partida. Com apenas 32 segundos do segundo tempo, o camisa 9 recebeu lançamento, ganhou da marcação de Brítez e, com enorme categoria, tocou por cima do goleiro Vinícius Silvestre para marcar seu segundo gol no confronto. Sport 2 a 0. A jogada ainda foi analisada pelo VAR, que confirmou a posição legal do centroavante rubro-negro no lance.
O jogo começou a ficar mais pegado e os cartões começaram a aparecer, um cenário típico de decisão. O Fortaleza voltou mais nervoso para a etapa final e errou mais do que na inicial. O Leão do Pici tentava ficar com a bola, mas não conseguia furar a defesa do time pernambucano. Foi aí que Thiago Carpini precisou mexer na equipe, e uma das alterações colocou fogo no jogo.
Aos 27 minutos, o Fortaleza diminuiu. Weliton, que saiu do banco de reservas, deixou Felipinho e Clayson "na saudade" e cruzou rasteiro para Luiz Fernando aparecer no meio da defesa do Sport, na pequena área, e completar para as redes.
O Fortaleza seguiu em cima em busca do empate para não sair no prejuízo jogando em seus domínios, e teve uma grande chance de igualar o marcador aos 41 minutos. Rodriguinho avançou pelo lado esquerdo e cruzou; na segunda trave, Felipinho apareceu no limite para travar a finalização de Weliton, no que seria o gol de empate do Tricolor.
A resposta do Sport veio logo um minuto depois, e dessa vez foi Brítez quem salvou o Leão do Pici de sofrer o terceiro. Na pequena área, Iury Castilho emendou a finalização, a bola já havia passado pelo goleiro Vinícius Silvestre, mas o zagueiro tricolor apareceu em cima da linha para fazer o corte.
Aos 47, nos acréscimos, Carlos de Pena recebeu passe de frente pra meta, livre de marcação, e finalizou pra fora. Era a chance de ampliar a vantagem para o duelo de volta.
FICHA DA PARTIDA
FORTALEZA: Vinícius Silvestre; Brítez, Luan Freitas (Rodrigo Santos) e Lucas Gazal; Maílton, Pierre, Ryan (Vitinho), Pochettino (Welliton) e Mucuri (Rodriguinho); Luiz Fernando (Lucas Crispim) e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.
SPORT: Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas (Zé Gabriel), Yago Felipe (Carlos de Pena) e Biel (Pedro Martins); Barletta (Iury Castilho), Clayson e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.
Local: Arena Castelão, em Fortaleza
Horário: 21h
Árbitro: Emerson Ricardo De Almeida Andrade (BA)
Assistentes: Ledes Jose Coutinho Neto (BA) e Wesley Silva Santos (BA)
Quarto Árbitro: Iudiney Cesar Rocha E Silva (PI)
VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)
Gols: Perotti (9'/1T e 0'/2T) e Luiz Fernando (27'/2T)
Cartões amarelos: Rodrigo Santos (Fortaleza), Pierre (Fortaleza) e Vitinho (Fortaleza); Zé Lucas (Sport), Thiago Couto (Sport)