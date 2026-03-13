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SELEÇÃO SUB-20

Promessa do Sport, Zé Lucas sobe de categoria e é convocado para a Seleção Sub-20

Destaque no time principal do Sport e ex-capitão do Sub-17, volante é chamado por Paulo Victor para a Seleção Sub-20

Lucas Valle

Publicado: 13/03/2026 às 12:17

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Sport recusa oferta de clube europeu por Zé Lucas; veja valores. /Foto: Nelson Terme/CBF

Sport recusa oferta de clube europeu por Zé Lucas; veja valores. (Foto: Nelson Terme/CBF)

Orgulho do Leão. Lucas é convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 e dá sequência ao seu ciclo vestindo a amarelinha. A principal promessa do Sport nos últimos anos vem ganhando cada vez mais espaço em âmbito nacional. 

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Anteriormente, Zé Lucas estava sendo convocado para o Sub-17 da Seleção Brasileira, onde era titular e capitão da equipe. Com a amarelinha, o volante disputou a Copa do Mundo Sub-17, onde ficou com a 4ª colocação no torneio e foi campeão Sul-Americano em 2025. No total, são 14 jogos vestindo a camisa da seleção.  

A convocação para a Sub-20 representa mais um grande passo na carreira do Leão da Base, e se da devido ao protagonismo assumido no Sub-17 da Seleção e na última temporada com o Sport. Além disso, o atleta vai completar 18 anos no próximo dia 22, uma semana antes do primeiro jogo com o Sub-20. 

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Zé Lucas foi formado nas categorias de base do Sport e está no clube desde os 8 anos. Sua estreia no profissional veio no Pernambucano de 2025, onde ainda com 16 anos, assumiu um grande protagonismo com a camisa rubro-negra. Em 2025, o volante somou 34 partidas pelo time principal, entre Série A, Pernambucano e Copa do Nordeste.

Na atual temporada, Zé Lucas realizou apenas quatro jogos com a camisa do Leão da Ilha, devido a recuperação de uma lesão sofrida no último ano. Porém, nas quatro partidas, foi determinante para o resultado dos jogos, com alto controle do meio de campo, demonstrando cada vez mais que é o titular da equipe, mesmo com apenas 17 anos. 

Veja também:

Datas dos jogos

A Seleção Brasileira Sub-20 terá a estreia do técnico Paulo Victor frente a Amarelinha em dois confrontos contra o Paraguai, na Data FIFA de Março. 

  • 28 de março - 19h - Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos
  • 31 de março - 16h - Canindé, em São Paulo

Convocação da Seleção Brasileira Sub-20

Goleiros

  • João Pedro - Santos
  • Kauan Lima - Palmeiras
  • Vitor Lamounier - Cruzeiro

Defensores

  • Arthur Dias - Athletico-PR
  • Igor Felisberto - São Paulo
  • Kauã Prates - Cruzeiro
  • João Ananias - Santos
  • João Souza - Flamengo
  • Ryan - Red Bull Bragantino
  • Vinícius Lira - Santos
  • Vitor Fernandes - Atlético-MG

Meio-campistas

  • Djhordney - São Paulo
  • Erick Belé - Palmeiras
  • Gabriel Carvalho - Al Qadsiah (SAU)
  • Huguinho - Botafogo
  • Luis Otávio - Orlando City (EUA)
  • Pedro Ferreira - São Paulo
  • Tiago - Grêmio
  • Zé Lucas - Sport

Atacantes

  • Bruninho - Athletico-PR
  • Douglas Telles - Flamengo
  • Guilherme - Corinthians
  • Heittor - Palmeiras
  • Isaque - Shakhtar (UKR)
  • Luca Meirelles - Shakhtar (UKR)
  • Lucca - São Paulo
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