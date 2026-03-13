Nos pênaltis, Sport supera o Anápolis e avança à quarta fase da Copa do Brasil

Após empatar em 1 a 1 no tempo normal na Ilha do Retiro, o Leão repetiu o roteiro de avançar na competição nas penalidades e embolsou R$ 1,68 milhão

Jogadores do Sport em partida da Copa do Brasil (Rafael Vieira/DP Foto)

A Ilha do Retiro foi palco de uma noite de "teste para cardíaco" nesta quinta-feira (12). O Sport segue na Copa do Brasil ao eliminar o Anápolis nos pênaltis (5 a 3), após um empate em 1 a 1 nos 90 minutos.

A classificação não apenas mantém o Leão vivo na disputa nacional, como injeta um valor fundamental nos cofres rubro-negros: R$ 1,68 milhão de premiação pelo avanço à quarta fase. No total, já soma R$ 4,6 milhões.

Nas cobranças, o goleiro Thiago Couto repetiu o feito da fase anterior: o arqueiro rubro-negro defendeu uma das cobranças do Anápolis. A responsabilidade final ficou novamente nos pés de Felipinho. O lateral-esquerdo, assim como ocorreu diante da Desportiva Ferroviária, converteu o pênalti decisivo e fechou a conta.

No tempo normal, o Galo da Comarca foi quem abriu o placar com o volante João Borim. O zagueiro Marcelo Ajul, de cabeça, balançou as redes pelo Leão e deixou tudo igual. Agora, na quarta fase da Copa do Brasil, o Sport vai enfrentar o Athletic-MG. O jogo contra a equipe mineira ainda não tem data definida, mas acontecerá na Ilha do Retiro.

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O JOGO

O jogo contou com emoção na primeira etapa. O Anápolis mostrou intensidade física e surpreendeu com boa articulação. As principais tentativas do Sport vinham pelo lado esquerdo, seja com Felipinho ou Gustavo Maia, mas faltava ao Rubro-Negro acertar a decisão no último terço do campo.

E foi com Maia a primeira boa chance do Leão: aos 8 minutos, pelo lado esquerdo, o camisa 11 tocou voltando para Zé Lucas que, de frente para o gol, pisou na área e finalizou em cima do goleiro Paulo Henrique.

O Anápolis, porém, não demorou a ser eficiente. Aos 13 minutos, após uma tabela pelo lado esquerdo, Gustavo Henrique recebeu a bola por cobertura de Leonan e finalizou; Thiago Couto defendeu, mas deu rebote. Borim, livre de marcação dentro da pequena área, aproveitou o vacilo da defesa do Leão para abrir o placar na Ilha do Retiro.

Após o gol, o Sport voltou a errar jogadas fáceis e passes desatentos, permitindo que o Galo da Comarca quase ampliasse o marcador com Borim e também com Mila. Se com a bola rolando o Rubro-negro não conseguia furar a defesa adversária, a bola parada foi a solução.

Aos 41 minutos, em uma cobrança de escanteio perfeita de Barletta pela esquerda, a bola encontrou a cabeça do zagueiro Marcelo Ajul. No meio de dois atletas do Anápolis, ele subiu e cabeceou firme, estufando as redes. Tudo igual na Ilha do Retiro: um gol fundamental para os rubro-negros reagirem no confronto.

SEGUNDO TEMPO

O Sport voltou mais intenso no segundo tempo, pressionando o adversário, mas ainda precisava ajustar as saídas de jogo. Enquanto isso, o Anápolis tentava aproveitar os espaços deixados pelo Leão para escapar em contra-ataques.

No início da etapa complementar, o Galo da Comarca também enfrentava dificuldades para definir suas jogadas. Com Matheus Lagoa e Fernando Viana, a equipe goiana criou boas oportunidades, mas não finalizou bem. Com o passar do tempo, a partida ficou truncada e marcada por erros de passe de ambos os lados.

Aos 40 minutos, o Leão alçou bola na área do Anápolis. Carlos de Pena, da esquerda para o meio, emendou um passe rasteiro, e Zé Roberto quase completou para o fundo das redes.

Apenas um minuto depois, surgiu uma nova chance em cobrança de escanteio. Carlos de Pena cruzou com precisão na primeira trave; Zé Roberto, posicionado na pequena área, cabeceou com perigo, mas a bola saiu raspando a trave direita, "tirando tinta" do poste.

Aos 52 minutos, Felipinho teve a chance de classificar o Sport ainda no tempo regulamentar. Em novo cruzamento pelo lado esquerdo, a bola passou por todo mundo e sobrou nos pés do lateral-esquerdo do Leão. Felipinho ajeitou o corpo, mas não pegou em cheio na bola e mandou para fora. A classificação foi para os pênaltis.

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PÊNALTIS

Na disputa por pênaltis, Zé Roberto fez o primeiro para o Sport, deslocando o goleiro. Na primeira cobrança do Anápolis, Matheus Lagoa também deslocou Thiago Couto e marcou.

Na segunda batida rubro-negra, Carlos de Pena mandou na bochecha da rede. Na sequência, Thiago Couto defendeu o pênalti de Fernandinho, que bateu forte, mas a meia altura.

Clayson converteu para o Sport e ampliou a vantagem do Leão. O goleiro do Anápolis, Paulo Henrique, foi para a cobrança e bateu forte no meio do gol para marcar.

Depois, Marlon Douglas cobrou bem e deslocou o goleiro. Kaik, do Anápolis, também bateu firme e fez.

Por fim, novamente nos pés de Felipinho, assim como na segunda fase, o lateral converteu a cobrança e sacramentou a classificação rubro-negra.

FICHA DA PARTIDA

SPORT (5) 1x1 (3) Anápolis

Sport: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Bevenenuto, Marcelo Ajul e Felipinho; Zé Gabriel (Marlon Douglas), Zé Lucas e Yago Felipe (Max); Barletta (Zé Roberto), Gustavo Maia (Clayson) e Iury Castilho (Carlos de Pena). Técnico: Roger Silva.

Anápolis: Paulo Henrique; Kaik, Rafael Costa, Helder e Leonan; Mila (Vinícius Lucas), João Borim (Samuel), Gharib e Juninho (Matheus Lagoa); Gustavo Henrique (Fernandinho) e Fernando Viana (Juninho). Técnico: Ângelo Luiz.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 21h30

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto (RJ) e Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ)

Quarto Árbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo (PE)

Gols: Borim (13/1T), Marcelo Ajul (41/1T)

Cartões amarelos: Zé Gabriel (Sport), Zé Lucas (Sport), Marcelo Ajul (Sport), Zé Roberto (Sport); Borim (Anápolis), Fernandinho (Anápolis)

Público: 12.971

Renda: R$ 397.305,00