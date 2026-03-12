Sport retorna a LBF após três temporadas; veja onde assistir e horário

As Leoas estreiam contra o Cerrado Basquete, em Brasília, com transmissão ao vivo

Após três temporadas fora da elite nacional, o Sport volta a disputar a Liga de Basquete Feminino (LBF), em 2026. A estreia do time rubro-negro na competição acontece nesta quinta-feira (12), diante do Cerrado Basquete, em Brasília, marcando o retorno do basquete feminino do clube ao nível mais alto.

O retorno à principal competição de basquete do país faz parte de um processo de reconstrução da modalidade no clube. A ideia da diretoria rubro-negra é retomar a presença do Sport no cenário nacional, com planejamento voltado para dar continuidade à equipe nas próximas temporadas.

Dentro de quadra, a expectativa é de uma temporada de afirmação. A comissão técnica trabalha para formar um grupo competitivo, ao mesmo tempo em que busca consolidar uma base que permita o desenvolvimento do projeto nos próximos anos.

Tradição nas quadras

O basquete feminino do Sport possui um grande legado nas quadras, com títulos importantes como o da Liga de Basquete Feminino (LBF), conquistado em 2013, e o do Campeonato Sul-Americano de Clubes de Basquete Feminino, em 2014.

Onde assistir e horário

A estreia do Sport na LBF acontece nesta quinta-feira (12), às 19h30. O rubro-negro enfrenta o Cerrado Basquete, com transmissão da ESPN4.

Elenco do Sport

O Sport divulgou o elenco que disputará a temporada 2026 da Liga de Basquete Feminino.

Armadoras: Ana Júlia, Débora Lucas e Parro.

Ana Júlia, Débora Lucas e Parro. Alas: Letícia Santos, Mayara Leoncio (Pitbull), Dudinha, Lelê e Ster.

Letícia Santos, Mayara Leoncio (Pitbull), Dudinha, Lelê e Ster. Alas/pivôs: Gabriellem de Paula, Nathalia Lima, Moura e Thainá Fernanda.

Gabriellem de Paula, Nathalia Lima, Moura e Thainá Fernanda. Pivôs: Manu Aquino, Ingrid Vasconcelos e Andra Raissa

Nordeste na LBF

Em 2026, pela primeira vez, o Nordeste terá três representantes na principal liga de basquete feminino do Brasil. A presença das equipes da região na competição representa uma oportunidade importante para o fortalecimento da modalidade.

Nesta edição, Sport (Pernambuco), Sampaio Basquete (Maranhão) e Salvador Basquete (Bahia) serão os representantes nordestinos na Liga de Basquete Feminino.