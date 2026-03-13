Beto Lago: "O Sport de Roger e o gosto pelo drama na Copa do Brasil"

Roger Silva, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP foto)

Gosto pelo drama

O Sport de Roger Silva criou gosto pelo drama na Copa do Brasil. A classificação veio de novo nas penalidades, mas na memória do torcedor o que chamou a atuação foi o futebol pobre do time leonino diante do Anápolis. Era vencer para garantir a cota milionária, mas preservar o clima de confiança após o título estadual. Roger Silva repetiu a escalação, mas cada jogo conta uma lição diferente. Nervoso e errando muito, o Leão fez um primeiro tempo péssimo. O Galo da Comarca abriu o placar aos 13, e só na reta final Ajul conseguiu o empate. O gol poderia reorganizar o time para a segunda etapa, mas o Sport seguiu acumulando erros. As chances apareceram, mas faltou eficiência aos atacantes. Mesmo com uma pressão mais voluntariosa do que organizada, o gol da vitória não saiu, mérito também do Anápolis, que competiu bem e soube usar a catimba quando precisou. Nas penalidades, deu Leão – na eficiência de seus cobradores e na defesa de Thiago Couto. A classificação veio, mas o alerta segue ligado no time, que precisa encontrar o bom futebol.

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A OAB-PE criou a Comissão de Estudos da Sociedade Anônima de Futebol, para aprofundar o debate jurídico e institucional sobre o modelo de gestão previsto na Lei da Sociedade Anônima do Futebol (Lei 14.193/2021). A comissão será presidida pelo advogado Rodrigo de Abreu e irá fornecer apoio técnico, capacitação e formação para que advogados do Estado possam auxiliar clubes locais no processo de migração para estruturas de gestão mais profissionalizadas.





Juristas e clubes se unem

A comissão reúne o corpo jurídico de Sport, Santa Cruz e Náutico, além de advogados societários de algumas das principais bancas de Pernambuco. Participam profissionais vinculados aos escritórios Albuquerque Pinto Advogados, Cahu Beltrão Advogados, Martorelli Advogados, Matos Advogados, Monteiro de Castro, Setoguti Advogados e Monteiro Pupe Braga Liausu e Góis Advogados, entre outras com atuação nas áreas societária e empresarial.

Dinheiro na conta

O movimento Sport Unido fez o pagamento do bicho extra prometido ao time após a conquista do título pernambucano. O valor, arrecadado entre integrantes do grupo, chegou a R$ 376 mil e foi transferido via Pix diretamente para a conta de um dos componentes do elenco rubro-negro.

Pôster do campeão

Para quem gosta de guardar o pôster do campeão estadual, o fotógrafo Genival Fernandes, o Paparazzi, está vendendo seu material. Custa R$ 15 e pode ser encontrado na Banca Guararapes, no centro do Recife. Também é possível falar diretamente com nosso Paparazzi pelo telefone (81) 99521-8132.