Felipinho admite erros do Sport, mas celebra classificação na Copa do Brasil: "Não é desculpa"

Felipinho, lateral-esquerdo do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

A classificação do Sport para a quarta fase da Copa do Brasil teve doses de emoção e um Leão que precisou superar o próprio cansaço. Após o empate em 1 a 1 no tempo normal contra o Anápolis, na Ilha do Retiro, a decisão foi para os pênaltis. O lateral-esquerdo Felipinho ressaltou que o sucesso nas penalidades não foi obra do acaso, mas sim de uma rotina intensa de treinamentos sob o comando do técnico Roger Silva.

"A gente vem treinando muito isso aí, pênalti direto. O professor vem fazendo esse trabalho conosco. É uma responsabilidade enorme ali, né? Porque é a bola da classificação. Primeiro, quero agradecer a Deus pela vaga e pelo desempenho da equipe", afirmou o jogador, em entrevista à Rádio Jornal, na saída de campo.

O Sport entrou em campo ainda sob a euforia da conquista do tetracampeonato pernambucano sobre o Náutico, ocorrida poucos dias antes. Felipinho foi sincero ao reconhecer que o nível de atenção oscilou e que o cansaço acumulado das finais pesou em alguns lances.

"Sei que a gente teve alguns erros normais de jogo, muito pelo cansaço da final, mas não é desculpa. Acho que temos que entrar mais ligados. Fomos desatentos ali, tomamos o gol, mas corrigimos a tempo. O professor ajustou o que tinha para ajustar. Tivemos várias chances, mas infelizmente a bola não entrou no tempo normal. Nos pênaltis, fomos decididos e, graças a Deus, deu tudo certo", analisou o lateral.

Com o aporte de R$ 1,68 milhão garantido nos cofres do clube pela classificação, o foco agora se volta para a recuperação física e a análise tática. Felipinho enfatizou que, embora o momento seja de celebração, o grupo mantém os pés no chão e aguarda as orientações da comissão técnica para evoluir.

"Agora é descansar o máximo possível. Existem algumas coisinhas, alguns erros que precisam ser corrigidos, mas acho que não é nada para ser cobrado de forma exagerada. É trabalhar, ver o que o professor tem para corrigir e saber o que a análise de desempenho está vendo", concluiu.

O Sport vai enfrentar o Athletic-MG. O jogo contra a equipe mineira ainda não tem data definida, mas acontecerá na Ilha do Retiro.