Sport estreia com derrota para o Cerrado na Liga de Basquete Feminino

O time rubro-negro retornou as quadras da LBF após três anos

A equipe do Sport perdeu para o Cerrado na estreia da LBF (Luiz Gabriel de Deus e Roberto Dias de Lima/ LBF)

Na última quinta-feira (12), o basquete feminino do Sport estreou com derrota na LBF. A equipe rubro-negra perdeu por 64 a 53, para o Cerrado Basquete, em partida que aconteceu no Ginásio do Sesc, em Ceilândia Norte, casa da equipe do Distrito Federal.

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O próximo confronto das Leoas acontece na próxima terça-feira (17), onde enfrenta o Salvador Basquete, pela 2ª rodada da Liga de Basquete Feminina.

Jogo

O Sport começou bem a partida, tentando impor seu ritmo fora de casa. O time rubro-negro chegou a abrir 11 a 5 no placar, porém o Cerrado reagiu nos minutos finais do primeiro quarto e conseguiu reverter para 16 a 15.

No segundo quarto, novamente as Leoas começaram com grande força ofensiva, sem chance para o time do Distrito Federal, abrindo 20 a 16 no placar, mas novamente perderam força na metade da 2ª etapa, onde chegaram a sofrer 10 pontos em menos de quatro minutos. O placar ao final do primeiro tempo estava em 30 a 24 para o Cerrado.

Na volta para o segundo tempo, o time rubro-negro voltou mais ligado na defesa e tentando ser mais assertivo no ataque. Em um período bem equilibrado, o Cerrado permaneceu a frente, vencendo o 3° quarto por 13 a 12. Totalizando 43 a 36 no placar.

Já na última etapa, as equipes se mandaram ao ataque e alcançaram um alto nível de atuação. Com ótimas jogadas coletivas, o time do Distrito Federal venceu novamente o quarto, por 21 a 17. Ao final do jogo, o Cerrado venceu a partida por 64 a 53, vencendo todos os quartos.

Destaques da partida

A cestinha da partida foi a armadora do Cerrado Basquete, Hillary Argueta, com 22 pontos, oito rebotes e duas assistências.

Pelo lado rubro-negro do confronto, Ana Júlia Rodrigues foi a maior pontuadora, com 16 pontos. Além de oito rebotes e oito assistências.

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