Sport x Náutico: Clássico dos Clássicos decide Pernambucano pela 21ª vez; veja retrospecto

O primeiro jogo da final do Pernambucano de 2026 acontece no próximo domingo (01), às 18h, na Ilha do Retiro

Sport e Náutico se enfrentam na final do Pernambucano de 2026 (Paulo Paiva/Sport)

Em 2026, Sport e Náutico disputam a final do Campeonato Pernambucano pela 21ª vez na história, ampliando ainda mais a rivalidade do Clássico dos Clássicos no estado. Nas 20 finais já disputadas, o retrospecto é favorável ao Leão da Ilha.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

A primeira partida da decisão acontece no próximo domingo (01), às 18h, na Ilha do Retiro. O confronto de volta será no dia 8 de março, também às 18h, no Estádio dos Aflitos.

No retrospecto das 20 finais já disputadas entre os clubes, o Sport leva vantagem, com 13 títulos conquistados diante do Náutico, que soma sete troféus nos confrontos. A primeira decisão entre as equipes ocorreu em 1951, em uma série melhor de três partidas que foi vencida pelo Náutico.

Ao longo das décadas, as finais entre os clubes ajudaram a construir momentos extremamente importantes para os dois lados. Em 1968, o Timbu levou a melhor e confirmou o hexacampeonato estadual, um dos maiores feitos da história alvirrubra. Já em 1975, o Sport superou o rival e encerrou um jejum de 12 anos sem títulos estaduais.

Após a adoção do mata-mata após a primeira fase, em 2010, esta é a quinta vez que o Clássico dos Clássicos será realizado em uma final de Pernambucano. Em quatro, das cinco ocasiões, o Sport levou a melhor (2010, 2014, 2019 e 2024), enquanto o time alvirrubro ganhou apenas uma (2021).

Quem domina os estádios?

Se o retrospecto geral aponta vantagem rubro-negra, os números recentes dentro dos estádios também chamam atenção. Nas últimas cinco finais entre Sport e Náutico, os Aflitos registram domínio do Leão da Ilha: foram três vitórias do Sport, um empate e apenas um triunfo do Timbu.

Na Ilha do Retiro o cenário é semelhante, porém um pouco mais equilibrado: duas vitórias do Sport, dois empates e um triunfo do Náutico.

Relembre os confrontos recentes:

2010: Náutico venceu nos Aflitos (3x2) e Sport na Ilha (1x0)

2014: Sport venceu na Ilha e nos Aflitos (2x0 e 1x0)

2019: Sport venceu nos Aflitos (1x0) e Náutico venceu na Ilha (2x1), rubro-negro venceu nos pênaltis.

2021: Dois empates em 1x1, com o Náutico levando a melhor nos pênaltis

2024: Sport venceu nos Aflitos (2x0) e empatou em 0x0 na Ilha.

Histórico de finais entre Náutico e Sport no Pernambucano

1951: Náutico



1954: Náutico



1955: Sport



1961: Sport



1963: Náutico



1965: Náutico



1966: Náutico



1968: Náutico



1975: Sport



1977: Sport



1981: Sport



1988: Sport



1991: Sport



1992: Sport



1994: Sport



2010: Sport



2014: Sport



2019: Sport



2021: Náutico



2024: Sport



2026: Em disputa