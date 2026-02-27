Sport x Náutico: Clássico dos Clássicos decide Pernambucano pela 21ª vez; veja retrospecto
O primeiro jogo da final do Pernambucano de 2026 acontece no próximo domingo (01), às 18h, na Ilha do Retiro
Publicado: 27/02/2026 às 11:05
Sport e Náutico se enfrentam na final do Pernambucano de 2026 (Paulo Paiva/Sport)
Em 2026, Sport e Náutico disputam a final do Campeonato Pernambucano pela 21ª vez na história, ampliando ainda mais a rivalidade do Clássico dos Clássicos no estado. Nas 20 finais já disputadas, o retrospecto é favorável ao Leão da Ilha.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.
- Náutico libera venda de ingressos para o duelo de volta contra o Sport nos Aflitos
- Sport x Náutico: clássico traz duelo de treinadores com forte identificação nos clubes
- 'Todo mundo sonha com estádio cheio': Vinícius fala sobre final de Náutico e Sport
- Beto Lago: "E era assim um clássico decisivo..."
- Sport anuncia ingressos esgotados para a final contra o Náutico na Ilha do Retiro
- Mano a mano: Diario de Pernambuco elege o time ideal do confronto Sport x Náutico; confira
No retrospecto das 20 finais já disputadas entre os clubes, o Sport leva vantagem, com 13 títulos conquistados diante do Náutico, que soma sete troféus nos confrontos. A primeira decisão entre as equipes ocorreu em 1951, em uma série melhor de três partidas que foi vencida pelo Náutico.
Ao longo das décadas, as finais entre os clubes ajudaram a construir momentos extremamente importantes para os dois lados. Em 1968, o Timbu levou a melhor e confirmou o hexacampeonato estadual, um dos maiores feitos da história alvirrubra. Já em 1975, o Sport superou o rival e encerrou um jejum de 12 anos sem títulos estaduais.
Após a adoção do mata-mata após a primeira fase, em 2010, esta é a quinta vez que o Clássico dos Clássicos será realizado em uma final de Pernambucano. Em quatro, das cinco ocasiões, o Sport levou a melhor (2010, 2014, 2019 e 2024), enquanto o time alvirrubro ganhou apenas uma (2021).
Quem domina os estádios?
Se o retrospecto geral aponta vantagem rubro-negra, os números recentes dentro dos estádios também chamam atenção. Nas últimas cinco finais entre Sport e Náutico, os Aflitos registram domínio do Leão da Ilha: foram três vitórias do Sport, um empate e apenas um triunfo do Timbu.
Na Ilha do Retiro o cenário é semelhante, porém um pouco mais equilibrado: duas vitórias do Sport, dois empates e um triunfo do Náutico.
Relembre os confrontos recentes:
2010: Náutico venceu nos Aflitos (3x2) e Sport na Ilha (1x0)
2014: Sport venceu na Ilha e nos Aflitos (2x0 e 1x0)
2019: Sport venceu nos Aflitos (1x0) e Náutico venceu na Ilha (2x1), rubro-negro venceu nos pênaltis.
2021: Dois empates em 1x1, com o Náutico levando a melhor nos pênaltis
2024: Sport venceu nos Aflitos (2x0) e empatou em 0x0 na Ilha.
Histórico de finais entre Náutico e Sport no Pernambucano
1951: Náutico
1954: Náutico
1955: Sport
1961: Sport
1963: Náutico
1965: Náutico
1966: Náutico
1968: Náutico
1975: Sport
1977: Sport
1981: Sport
1988: Sport
1991: Sport
1992: Sport
1994: Sport
2010: Sport
2014: Sport
2019: Sport
2021: Náutico
2024: Sport
2026: Em disputa