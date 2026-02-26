Sport x Náutico: clássico traz duelo de treinadores com forte identificação nos clubes

Roger Silva, do Sport, e Hélio dos Anjos, do Náutico (Paulo Paiva/ Sport Club do Recife e Rafael Vieira/CNC)

A final do Campeonato Pernambucano entre Sport e Náutico, para além da rivalidade e peso das camisas, também traz um duelo interessante na área técnica. Os treinadores do confronto possuem forte identificação com os clubes que estarão buscando o título estadual em 2026.

Roger Silva, ainda com curta carreira como treinador, conta com um passado de títulos pelo Leão da Ilha como jogador. Hélio dos Anjos, por sua vez, já conta com uma história vitoriosa como técnico dos dois rivais dessa decisão.

Com 41 anos, o comandante leonino ainda busca o primeiro título de relevância como técnico principal, justamente no time onde conquistou glórias passadas, incluindo o próprio Estadual que disputa. Em sua passagem em 2008 pelo Leão da Ilha, Roger foi campeão pernambucano e do histórico título da Copa do Brasil, acumulando 13 gols e três assistências nos 34 jogos que disputou. O ex-atacante ainda retornou ao clube em 2013, tendo realizado uma passagem com oito gols marcados em 26 jogos.

No lado alvirrubro da decisão, Hélio dos Anjos chega para mais uma final com o objetivo de empilhar o seu quinto título do Campeonato Pernambucano. Apesar da forte ligação com o Náutico, o treinador conta com um tricampeonato estadual pelo Sport, ocorrido em 1996, 1997 e 2003. A conquista mais recente veio pelo Timbu, quando foi campeão em cima do próprio rival rubro-negro em 2021.

Colecionador de títulos e acessos no futebol pernambucano por Náutico e Sport, Hélio agora vive uma nova experiência na gestão do seu trabalho. Pela primeira vez de maneira oficial, o comandante divide o cargo de técnico ao lado do filho Guilherme dos Anjos. Caso conquiste o título em 2026, o Náutico terá uma dupla de treinadores como campeões, algo raro no futebol brasileiro e mundial.

Se, em relação à identificação e à história nos clubes que defendem, os dois técnicos possuem semelhanças, o contraste ocorre na experiência à beira do gramado. Oriundo de uma nova geração de técnicos, Roger Silva busca afirmação na carreira com um título estadual pelo Sport, enquanto Hélio dos Anjos tenta ampliar carreira vitoriosa aos 67 anos de idade.



Em entrevista coletiva para a final do Campeonato Pernambucano, na manhã quinta-feira (26), os dois técnicos abordaram os principais aspectos da diferença nas experiências e demonstraram respeito mútuo antes da decisão.

“Todas as informações sobre o trabalho do Roger sempre foram muito positivas. A gente fica feliz, porque isso é o futebol. Quem vai fazer futebol daqui a 10 anos é o Roger. Eu estou tendo a oportunidade de conquistar o meu 15º título regional e isso eu não abro mão. É um privilégio de ter decidido com o Givanildo (Oliveira) e agora contra um jovem treinador. A gente tem uma vivência natural da decisão, mas não vejo isso como vantagem”, externou Hélio dos Anjos.

“Eu disse para ele (Hélio) que era um privilégio poder enfrentá-lo. Acho que eu tenho que aprender com eles (técnicos experientes). Sem eles, não teria Roger e outros jovens treinadores. Tem tudo para ser uma grande decisão: de um cara jovem que está com muita vontade de conquistar e fazer história contra um cara extremamente vitorioso”, disse Roger Silva.

O comandante leonino também ressaltou a trajetória construída pelo técnico adversário e aproveitou para elogiar o também treinador do Náutico, Guilherme dos Anjos. “Para nós, jovens treinadores, ele é uma referência. É um cara em que temos que olhar para a carreira e o quanto ele tem vencido nesses 20, 30 anos. O Guilherme também, para mim, é um dos grandes jovens treinadores que têm se formado. Eu acho ele muito bom, é um cara extremamente inteligente dessa nova geração”, pontuou o técnico do Sport.

No campo

Sport e Náutico duelam pela partida de ida da final do Pernambucano neste domingo (1º), às 18h, na Ilha do Retiro. O jogo de volta ocorre no outro domingo, 8 de março, com o mando do Náutico no estádio dos Aflitos. O Leão da Ilha tenta o tetracampeonato consecutivo e o 46º título na história. O Náutico tenta interromper a sequência do rival e conquistar o seu 25º título estadual.