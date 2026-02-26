Sport anuncia ingressos esgotados para a final contra o Náutico na Ilha do Retiro

Com torcedores dos dois clubes, a casa rubro-negra estará lotada para a decisão do Estadual de 2026

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva / Sport Club do Recife)

A final do Campeonato Pernambucano de 2026 terá casa cheia. O Sport anunciou nesta quinta-feira (26) que os ingressos para a decisão contra o Náutico, na Ilha do Retiro, foram esgotados. Segundo o clube leonino, restam entradas apenas para proprietários de cadeiras e camarotes.

O jogo de ida da final do Estadual acontece neste domingo (1º), às 18h, e contará com as duas torcidas lotando a Ilha do Retiro. Apesar do Sport não divulgar quantos ingressos foram colocados à venda, a expectativa é de um público superior a 20 mil pessoas para o Clássico dos Clássicos.Após se enfrentarem com o mando leonino, os rivais voltam a se encontrar no dia 8 de março pela partida de volta da grande decisão. Dessa vez, o duelo será no estádio dos Aflitos e o torcedor rubro-negro comparecerá como visitante.

