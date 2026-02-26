'Todo mundo sonha com estádio cheio': Vinícius fala sobre final de Náutico e Sport

Vinicius, atacante do Náutico (Rafael Melo/FPF)

Em busca do seu bicampeonato do Campeonato Pernambucano, o atacante Vinícius vive um momento especial na final do Náutico contra o Sport. Para o jogador, a sensação é diferente do título conquistado em 2021, durante a pandemia, quando os jogos eram disputados em estádios vazios.

“Sentimento melhor não existe. Estou muito feliz de ter chegado até a final”, afirmou o atacante.

Vinícius relembrou sua conquista anterior e destacou a importância de repetir o feito agora, com o apoio da torcida presente. “Quero repetir o feito de 2021, levantar a taça e trazer esse título tão importante para nossa torcida. E claro, tudo será diferente. Como torcedor ao nosso lado ali, faz os dois palcos serem mais especiais ainda”, disse o atacante, referindo-se às finais que serão disputadas na Ilha do Retiro e nos Aflitos, com presença das duas torcidas.

A expectativa de casa cheia nos dois jogos torna a decisão ainda mais emocionante para Vinícius, que destacou a realização de um sonho de infância. “É o sonho de criança. Toda criança sonha em ser profissional e jogar em um estádio lotado. Vazio ninguém sonha. Eu, quando era criança, assistia as decisões de Palmeiras e Corinthians no Morumbi e sonhava com estádio cheio. Hoje, viver isso é indescritível”, comentou.

Além da emoção de jogar diante da torcida, o atacante falou sobre a pressão em partidas decisivas, que vê como um elemento positivo no desenvolvimento de atletas. “A pressão é um privilégio, tanto para o atleta quanto para o treinador. Só temos a crescer com ela. Sempre cresci sob pressão e cobrança”, afirmou, lembrando ainda da parceria com o técnico Hélio, com quem trabalha pela segunda vez e considera um grande profissional.

Com os estádios lotados, a expectativa é de uma final intensa, com ambas as torcidas presentes. Vinícius quer transformar o sonho em realidade, trazendo mais um título para a torcida do Náutico.

