Mano a mano: Diario de Pernambuco elege o time ideal do confronto Sport x Náutico; confira

O Clássico dos Clássicos ocorre neste domingo (1º), às 18h, pela partida de ida da final do Campeonato Pernambucano

Elencos de Sport e Náutico (Paulo Paiva / Sport Recife e Rafael Melo/FPF)

Nas vésperas do duelo de ida da final do Campeonato Pernambucano, a equipe do Diario de Pernambuco elegeu o time ideal do confronto entre Sport e Náutico. O Clássico dos Clássicos, que inicia a decisão do Estadual, ocorre neste domingo (1º), às 18h, na Ilha do Retiro.

Para a montagem da seleção, foram levadas em consideração as prováveis escalações para o jogo de ida. O Sport vive a expectativa pelos retornos do lateral-esquerdo Felipinho, na vaga de Davi Gabriel, e do atacante Barletta, ocupando o lugar de Iury Castilho. O Leão da Ilha também deverá ter a promoção de Thiago Couto à titularidade na meta, preferido em relação a Halls.

O Náutico, por sua vez, contará com o retorno de lesão do goleiro Muriel, substituindo Guruceaga. O lateral-direito Reginaldo também deve voltar à equipe na vaga de Arnaldo, enquanto Mateus Silva segue fora e dará lugar a Wanderson no miolo de zaga.

Analisando jogador por jogador, a escolha do time ideal do Diario de Pernambuco contou com: Muriel; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Igor Fernandes e Yuri Silva; Zé Gabriel, Yago Felipe e Dodô; Barletta, Paulo Sérgio e Vinícius.

Em disputa acirrada, o Náutico contou com seis integrantes na equipe ideal do duelo, contra cinco atletas do Sport. Em relação aos votos, a principal disputa foi protagonizada na lateral esquerda, com Yuri Silva, do Timbu, levando um voto a mais em relação a Felipinho, do Leão.

Confira a votação da equipe do Diario de Pernambuco:

Thiago Couto (0 votos) x Muriel (9 votos)

Augusto Pucci (6 votos) x Reginaldo (3 votos)

Marcelo Benevenuto (9 votos) x Wanderson (0 votos)

Ramon Menezes (0 votos) x Igor Fernandes (9 votos)

Felipinho (4 votos) x Yuri Silva (5 votos)

Zé Gabriel (6 votos) x Samuel (3 votos)

Yago Felipe (8 votos) x Wenderson (1 voto)

Carlos de Pena (0 votos) x Dodô (9 votos)

Barletta (9 votos) x Júnior Todinho (0 votos)

Gustavo Coutinho (0 votos) x Paulo Sérgio (9 votos)

Gustavo Maia (0 votos) x Vinícius (9 votos)



Confira as seleções da equipe do Diario de Pernambuco:

Beto Lago: Muriel, Augusto Pucci, Benevenuto, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Yago Felipe e Dodô; Barletta, Paulo Sérgio e Vinícius.

Marcos Leandro: Muriel; Augusto Pucci, Benevenuto, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Yago Felipe, Dodô; Barletta, Paulo Sérgio e Vinícius.

Lucas Valle: Muriel, Augusto Pucci, Benevenuto, Igor Fernandes e Felipinho; Zé Gabriel, Yago Felipe e Dodô; Barletta Paulo Sérgio e Vinícius.

Paulo Mota: Muriel, Augusto Pucci, Benevenuto, Igor Fernandes e Felipinho; Zé Gabriel, Yago Felipe e Dodô, Barletta, Paulo Sérgio e Vinícius.

Gabriel Farias: Muriel, Reginaldo, Benevenuto, Igor Fernandes e Yuri Silva;; Zé Gabriel, Yago Felipe e Dodô; Barletta, Paulo Sérgio e Vinícius.

Igor Fonseca: Muriel, Reginaldo, Benevenuto, Igor Fernandes e Yuri Silva; Zé Gabriel, Yago Felipe e Dodô; Barletta, Paulo Sérgio e Vinícius.

Gustavo Lucchesi: Muriel, Augusto Pucci, Benevenuto, Igor Fernandes e Felipinho; Samuel, Yago Felipe e Dodô; Barletta, Paulo Sérgio e Vinícius.

Léo Medrado: Muriel; Augusto Pucci, Benevenuto, Igor Fernandes e Felipinho; Zé Gabriel, Wenderson e Dodô; Barletta, Paulo Sérgio e Vinícius.

Caio Antunes: Muriel, Reginaldo, Benevenuto, Igor Fernandes e Yuri Silva; Zé Gabriel, Yago Felipe e Dodô; Barletta, Paulo Sérgio e Vinícius.





