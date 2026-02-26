Náutico libera venda de ingressos para o duelo de volta contra o Sport nos Aflitos

Após check-in dos sócios, o Náutico liberou as entradas para o público geral no duelo do dia 8 de março

Torcida do Náutico no estádio dos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico divulgou nesta quinta-feira (26) a liberação da venda de ingressos para o público geral no duelo de volta da final do Campeonato Pernambucano. O Timbu receberá o Sport no dia 8 de março (domingo), às 18h, nos Aflitos, valendo o título estadual.

Após já ter liberado o check-in para os sócios garantirem presença no clássico, o clube alvirrubro agora disponibilizou os ingressos para o público geral, incluindo para a torcida visitante.

As entradas estão custando R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada) para a torcida do Sport, já restando poucos ingressos disponíveis. Para a torcida mandante, os valores variam entre R$ 180 e R$ 30, dependendo do setor do estádio e do tipo de ingresso.

Os torcedores de ambos os times podem adquirir os seus ingressos através do site da FutebolCard. (Link para os sócios) e (link para o público geral).

Jogo de ida esgotado

O Sport anunciou nesta quinta-feira que os ingressos para a decisão contra o Náutico, na Ilha do Retiro, foram esgotados. Apesar do clube não divulgar quantos ingressos foram colocados à venda, a expectativa é de um público superior a 20 mil pessoas para o Clássico dos Clássicos.

O jogo de ida da final do Estadual acontece neste domingo (1º), às 18h, e contará com as duas torcidas lotando a casa rubro-negra.



