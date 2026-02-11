Justiça atende pedido de torcedores, derruba preços da Fênix e obriga clube a devolver diferença de valores em até 30 dias; Retrô também deverá garantir 20% da carga para os rubro-negros

Justiça manda Retrô reduzir preço do valor do ingresso para jogo contra Sport (Foto:Paulo Paiva/Sport )

Ingressos para a partida entre Retrô x Sport, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano de 2026, a ser disputado nos Aflitos, nesta quinta-feira (12), terão redução de preços após uma ação judicial contra a Fênix de Camaragibe.

Torcedores do Leão da Ilha, representados na ação por Gustavo Luiz da Rosa Oiticica, entraram com uma causa no Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo e Criminal do Torcedor (Jetep) nesta terça-feira (10).

A ação questionou os valores de R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada) estabelecidos originalmente pela Fênix de Camaragibe para o setor visitante.

Na decisão do juiz Flávio Augusto Fontes de Lima, obtida pelo Diario de Pernambuco, o magistrado determinou que os valores sejam reduzidos para o teto de R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada). A liminar também impõe uma multa de R$ 2 mil por cada ingresso vendido em desacordo com a nova determinação.

Além da questão financeira, o documento estabelece que o Retrô deve disponibilizar 20% da capacidade total do estádio para a torcida do Sport. Para os torcedores que já efetuaram a compra pelos valores antigos, o clube mandante terá um prazo de até 30 dias para restituir a diferença paga.

A decisão do juiz Flávio Augusto Fontes de Lima atende a uma reclamação recorrente sobre a política de preços do Retrô em jogos contra os clubes do Trio de Ferro.