Ramon valoriza semana de treinos no Sport e prega atenção ao Retrô: "Vamos preparados"

Ramon Menezes, zagueiro do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport aproveitou a semana livre para ajustar detalhes antes do duelo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano contra o Retrô. Capitão da equipe, o zagueiro Ramon Menezes destacou a importância do período de treinos e reforçou o foco do elenco rubro-negro na busca por mais uma final estadual.

Para o defensor, a vantagem prevista no regulamento, que garantiu ao Leão mais tempo de preparação, pode fazer diferença neste momento decisivo da temporada.

“Muito importante essa classificação direto para a semifinal. A gente sabe do regulamento que iria dar esse tempo a mais para treinar. É muito importante para o professor Roger conhecer também os atletas que chegaram agora, ter um entrosamento a mais com eles. É muito importante ter esse dia de treino”, afirmou.

Segundo Ramon, a semana foi marcada por intensidade e alinhamento de objetivos dentro do grupo. “A preparação foi excelente. Todo mundo com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco. Para que a gente entre nessa semifinal forte e faça dois grandes jogos para ir em busca da final”, completou.

Respeito ao adversário, finalista do última edição

Do outro lado, o Retrô chega embalado e com histórico recente de confrontos equilibrados contra o Sport. A equipe de Camaragibe foi finalista na última edição do Estadual justamente contra o Leão, o que aumenta o nível de atenção do elenco rubro-negro.

“A gente conhece o Retrô. Todo mundo já foi passado que o Retrô, nos últimos anos, está muito forte. Ano passado esteve na final contra a gente. A gente sabe da qualidade que eles têm lá”, destacou o capitão.

Ramon ressaltou que a comissão técnica tem estudado minuciosamente o adversário, analisando características ofensivas e defensivas da Fênix.

“A gente já está analisando direito o time deles, o poder ofensivo, o defensivo, os pontos fortes, os pontos fracos. Vamos preparados, sabendo da qualidade do nosso adversário, mas também sabendo que o nosso time é muito qualificado e vem muito bem na competição”, disse.

“Vamos entrar para defender o título e buscar chegar à final”, concluiu Ramon.