Sport contesta preços dos ingressos cobrados pelo Retrô; presidente da FPF descarta intervenção

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. (Rafael Vieira)

Após o Retrô divulgar os valores dos ingressos para a partida de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano, o Sport se posicionou oficialmente e protocolou pedido de intervenção junto à Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

A Fênix de Camaragibe recebe o Leão da Ilha nesta quinta-feira (12), às 17h, no Estádio dos Aflitos. Os ingressos foram colocados à venda para as duas torcidas ao preço único de R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada).

Em nota, o Sport informou que protocolou requerimento solicitando a intervenção da FPF, classificando os valores como “manifestamente abusivos, desproporcionais e destituídos de qualquer razoabilidade”. O clube também questiona a carga destinada à torcida visitante, que, segundo o comunicado, corresponde a apenas 10% do total de ingressos, o que estaria em desacordo com normas da competição.

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), afirmou que não há possibilidade de intervenção por parte da entidade.

“Não há nada que a federação possa fazer. Os clubes aprovaram no conselho arbitral por unanimidade essa variação de ingresso, de R$ 20 a R$ 200. Portanto, foi deliberado que o mandante tenha o poder de fixar ingresso nesses valores”, declarou o presidente.



Os rubro-negros ocuparão o espaço tradicional destinado aos visitantes. As entradas estão sendo comercializadas pelo site da FutebolCard.

O Leão argumenta que houve uma majoração significativa nos preços em comparação ao último jogo do Retrô como mandante. De acordo com o Boletim Financeiro da FPF, na partida diante do Maguary os ingressos para visitantes custaram R$ 20 - valor dez vezes inferior ao praticado para o confronto desta semifinal.

No documento enviado à Federação, o Sport cita o artigo 19 do Regulamento Específico do Campeonato Pernambucano, que autoriza a FPF a ajustar os valores dos ingressos a partir da segunda fase da competição, justamente para evitar distorções.

Ainda segundo Evandro, a definição da faixa de preços foi previamente aprovada pelos próprios clubes antes do início da competição, o que garante ao mandante autonomia para estabelecer o valor dentro desse intervalo.

Sobre a carga de ingressos destinada ao Sport, Evandro também rebateu a contestação rubro-negra. De acordo com o dirigente, o Retrô estaria cumprindo, e até superando, o percentual mínimo previsto em regulamento.

“Quanto à questão de percentual, o Retrô está concedendo até mais do que o regulamento determina, que tem que encaminhar 10%. O Retrô está encaminhando bem mais do que isso porque é 10% dos ingressos disponíveis”, explicou.

Além da revisão dos preços, o clube rubro-negro solicitou a garantia da carga mínima de 20% da capacidade do estádio para a torcida visitante. O pedido tem como base o artigo 128 do Regulamento Geral das Competições da FPF, que assegura ao visitante o direito de solicitar esse percentual até três dias antes da partida, prazo que, segundo o Sport, foi respeitado por meio de ofício encaminhado à Federação e ao Retrô.

Evandro detalhou ainda que, como o estádio pertence ao Náutico e há restrições de acesso à área social, como o setor de cadeiras, para a torcida visitante, a capacidade liberada para o jogo foi reduzida. Nesse cenário, segundo ele, o clube de Camaragibe optou por dividir de forma equilibrada os ingressos disponíveis.

“Como o estádio é do Náutico e é proibido o Sport acessar toda a área social, como cadeiras, então a capacidade do estádio foi reduzida. Portanto, o Retrô está dividindo meio a meio o quantitativo de disponibilidade de acesso ao jogo. O Retrô está agindo de forma ‘cordial’, indo além. Portanto, nada de irregular”, completou o presidente da FPF.

Confira o comunicado do Sport na íntegra

O Sport Club do Recife protocolou, nesta tarde, requerimento de intervenção da Federação Pernambucana de Futebol a respeito dos valores abusivos divulgados pelo Retrô para os ingressos do jogo de ida da semifinal do Estadual, quinta-feira (12), às 17h, no Estádio dos Aflitos. O clube mandante definiu a tabela de preços nos valores de R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia) para a torcida do Leão, e apenas 10% da carga total de bilhetes, em desacordo com normas previstas para a competição.

O Clube considera os valores manifestamente abusivos, desproporcionais e destituídos de qualquer razoabilidade. Além disso, vale ressaltar que se trata de uma majoração de 10 vezes em relação aos valores do último jogo com mando de campo do Retrô, que foi diante do Maguary e com ingressos para visitantes no valor de R$ 20, de acordo com o Boletim Financeiro oficial da FPF sobre a referida partida.

O clube destaca que o artigo 19 do Regulamento Específico da competição é claro ao autorizar a FPF a ajustar os valores praticados a partir da segunda fase. A norma visa, justamente, impedir que situações como esta ocorram.

No mesmo ofício o Sport requereu, também, a disponibilização da carga mínima regulamentar de ingressos à torcida visitante, correspondente a 20% da capacidade dos Aflitos. Este pedido tem embasamento legal no artigo 128 do Regulamento Geral das Competições da FPF que garante ao visitante o direito de solicitar carga de 20% dos ingressos até 3 dias antes da partida, prazo cumprido pelo Sport através de ofício enviado na data de ontem à FPF e ao mandante.

O Sport, então, formalizou pedido de intervenção imediata da FPF para revisão dos valores dos ingressos para a torcida visitante, além de garantir da carga mínima de 20% da capacidade do estádio para a torcida visitante.