Retrô divulga valores dos ingressos para o duelo contra o Sport; confira

A Fênix de Camaragibe recebe o Sport nesta quinta-feira (12), às 17h, no estádio dos Aflitos

Estádio dos Aflitos em partida Retrô x Maguary pelo Campeonato Pernambucano (Rafael Melo/FPF)

O Retrô divulgou nesta terça-feira (10) os valores dos ingressos para o duelo contra o Sport, nos Aflitos, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano. A Fênix de Camaragibe recebe o Leão da Ilha nesta quinta-feira (12), às 17h.

As entradas estão sendo comercializadas para as duas torcidas, com setores para mandantes e visitantes. Os valores dos ingressos são no preço único e estão custando R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada) para ambas as torcidas.

A torcida do Retrô ficará localizada no setor das cadeiras nos Aflitos, enquanto os rubro-negros estarão no setor tradicional de visitante do estádio do Náutico. Os ingressos para o jogo desta quinta podem ser adquiridos através do site da FutebolCard.

Classificatória

Depois do duelo no estádio dos Aflitos, Sport e Retrô disputarão o duelo de volta da semifinal na Ilha do Retiro. O novo encontro acontecerá no dia 21 de fevereiro (sábado), às 16h30, após a pausa para o Carnaval.