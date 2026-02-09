Disputa no gol e expectativa por Zé Lucas: Sport ajusta peças para duelo com o Retrô na semifinal

Confronto no mata-mata do Pernambucano reedita final de 2025 e pode marcar estreias de peças no Estadual

Roger Silva, técnico do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport entra na reta decisiva do Campeonato Pernambucano com foco total na semifinal diante do Retrô. São nove dias de preparação intensa, entre atividades técnicas, ajustes táticos e recuperação física do elenco. O Leão da Ilha vem para mais um capítulo contra a equipe de Camaragibe.

O duelo de ida acontece nesta quinta-feira (12), às 17h, nos Aflitos. A partida de volta está marcada para o dia 21 de fevereiro (sábado), às 16h30, na Ilha do Retiro, onde o Rubro-negro espera fazer valer o mando de campo.

O confronto reedita a final da última temporada. Em 2025, o Sport venceu o primeiro jogo por 3 a 2, na Arena de Pernambuco, acabou superado por 2 a 1 na Ilha do Retiro, mas conquistou o título nas cobranças de pênaltis. Agora, as equipes voltam a se encontrar em um cenário diferente, mas com o mesmo peso de decisão.

Preparação rubro-negra com possíveis novidades no time

Desde a definição do adversário, após o Retrô eliminar o Maguary, o técnico Roger Silva intensificou os trabalhos no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis. A comissão técnica aproveitou o período sem jogos para corrigir detalhes e administrar o desgaste físico do grupo, visando chegar forte ao mata-mata.

Uma das principais indefinições está no gol. Thiago Couto e Halls vêm alternando entre os titulares nos treinos da semana, e o comandante leonino ainda não confirmou quem vestirá a camisa 1 na semifinal. A disputa interna tem elevado o nível dos treinamentos e mantém a posição em aberto para a reta final do Estadual.

No meio-campo, a possível volta de Zé Lucas surge como reforço importante. Recuperado de uma fibrose muscular, o volante já treina normalmente com o grupo e pode ser opção contra o Retrô. Apesar da evolução, o clube trata o retorno com cautela, evitando qualquer risco de nova lesão em curto prazo.

Quem também vive expectativa é o atacante Iury Castilho. Regularizado e à disposição, ele aguarda a oportunidade de estrear com a camisa rubro-negra justamente em um momento decisivo da temporada.

“Chegar numa semifinal é uma responsabilidade muito grande. O elenco está bem, vindo de um clássico com vitória. A gente tem tudo para fazer uma grande semifinal e, se Deus quiser, sair vitorioso e alcançar o primeiro objetivo na temporada. Posso prometer garra dentro de campo”, afirmou o atacante.