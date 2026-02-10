Sport fecha acordo com Hereda para quitar débitos referentes a 2025

Hereda, ex-lateral do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport chegou a um acordo com o lateral-direito Hereda, ex-jogador do clube, para encerrar a ação trabalhista movida pelo atleta contra o Leão. A composição foi firmada já no curso do processo e estabelece o pagamento do valor devido em oito parcelas, pondo fim ao litígio e garantindo segurança jurídica para ambas as partes.

O acordo contempla quatro meses de direitos de imagem, dois meses de verbas regidas pela CLT e o 13º salário, todos referentes à temporada 2025. De volta ao CRB após o término do empréstimo ao Leão, Hereda cobrava salários atrasados, férias e depósitos de FGTS. Com a solução consensual, o Sport evita o prosseguimento da ação judicial, que poderia elevar a dívida em até 42%, além de reforçar o discurso de responsabilidade financeira e previsibilidade de caixa adotado pela atual gestão.

Passagem de Hereda no Sport

Diogo Hereda chegou à Ilha do Retiro no início de 2025, por empréstimo junto ao CRB. O lateral começou a temporada com minutagem reduzida, mas ganhou espaço ao longo das competições e somou 21 partidas com a camisa rubro-negra, contribuindo com três assistências.

A trajetória, porém, foi interrompida em julho, quando passou a enfrentar problemas de pubalgia. O jogador precisou passar por cirurgia no mês seguinte para corrigir a lesão no púbis e não voltou a atuar pelo Sport. Na reta final da temporada, chegou a ficar novamente à disposição, mas não foi utilizado pelo então técnico César Lucena.

Havia a possibilidade de compra em definitivo caso metas de desempenho fossem alcançadas, o que acabou não se concretizando.

