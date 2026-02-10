Retrô x Sport terá torcida visitante nos Aflitos; ingressos começam a ser vendidos nesta terça
Torcida do Sport terá carga reduzida de ingressos
Publicado: 10/02/2026 às 10:48
Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/Sport)
A partida entre Retrô e Sport, pelo primeiro duelo da semifinal do Campeonato Pernambucano, terá presença das duas torcidas, porém com cargas de ingressos menores. O confronto acontece na próxima quinta-feira (12), às 17h, no Estádio dos Aflitos.
Também procurado pela reportagem, o Retrô informou que a venda de ingressos será iniciada na tarde desta terça-feira (10). Apesar de não divulgar o horário exato e nem valores, o clube também confirmou que terá ingressos para a torcida visitante.
O confronto marca o primeiro jogo da disputa por uma vaga na grande final do Pernambucano. A partida deixará algum dos times largar na frente e ir com vantagem para o jogo de volta que ocorre na Ilha do Retiro, no sábado (21).