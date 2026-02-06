CBF divulga tabela básica da Série B 2026; confira os jogos de Sport e Náutico
Primeiro Clássico dos Clássicos está marcado para a 11ª rodada, na Ilha do Retiro
Publicado: 06/02/2026 às 19:49
Sport x Náutico, o Clássico dos Clássicos (Rafael Vieira)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta sexta-feira (6), a tabela básica do Campeonato Brasileiro da Série B 2026. A primeira rodada da competição está prevista para acontecer entre os dias 20 (sexta-feira), 21 (sábado) e 22 (domingo) de março. A entidade ainda irá detalhar a tabela, com a definição de datas e horários específicos das partidas.
Os playoffs de acesso terão jogos marcados para os dias 21 de novembro (ida) e 28 de novembro (volta): 3º x 6º e 4º x 5º.
Sport e Náutico são os representantes pernambucanos na competição deste ano. O Leão estreia fora de casa, contra o Cuiabá, e encerra a participação na primeira fase diante do Goiás, como mandante. Já o Timbu começa a caminhada recebendo o Criciúma e fecha a 38ª rodada contra o Londrina, como visitante. A última rodada está marcada para o dia 14 de novembro (sábado).
Confira a primeira rodada da Série B 2026 (20,21 ou 22 de março):
- Botafogo-SP x Fortaleza, em Ribeirão Preto
- Novorizontino x Londrina, em Novo Horizonte
- Athletic x Ponte Preta, em São João del-Rei
- Operário-PR x Atlético-GO, em Ponta Grossa
- Ceará x São Bernardo, em Fortaleza
- Goiás x América MG, em Goiânia
- Avaí x Juventude, em Florianópolis
- Náutico x Criciúma, no Recife
- Cuiabá x Sport, em Cuiabá
- Vila Nova x CRB, em Goiânia
Jogos do Sport na Série B 2026:
1ª rodada – Cuiabá x Sport (fora)
2ª rodada – Sport x Vila Nova (casa)
3ª rodada – Londrina x Sport (fora)
4ª rodada – Sport x Avaí (casa)
5ª rodada – América-MG x Sport (fora)
6ª rodada – Sport x Novorizontino (casa)
7ª rodada – Sport x Ceará (casa)
8ª rodada – Ponte Preta x Sport (fora)
9ª rodada – Sport x CRB (casa)
10ª rodada – Juventude x Sport (fora)
11ª rodada – Sport x Náutico (casa)
12ª rodada – Sport x Athletic-MG (casa)
13ª rodada – São Bernardo x Sport (fora)
14ª rodada – Sport x Atlético-GO (casa)
15ª rodada – Fortaleza x Sport (fora)
16ª rodada – Criciúma x Sport (fora)
17ª rodada – Sport x Botafogo-SP (casa)
18ª rodada – Sport x Operário-PR (casa)
19ª rodada – Goiás x Sport (fora)
20ª rodada – Sport x Cuiabá (casa)
21ª rodada – Vila Nova x Sport (fora)
22ª rodada – Sport x Londrina (casa)
23ª rodada – Avaí x Sport (fora)
24ª rodada – Sport x América-MG (casa)
25ª rodada – Novorizontino x Sport (fora)
26ª rodada – Ceará x Sport (fora)
27ª rodada – Sport x Ponte Preta (casa)
28ª rodada – CRB x Sport (fora)
29ª rodada – Sport x Juventude (casa)
30ª rodada – Náutico x Sport (fora)
31ª rodada – Athletic-MG x Sport (fora)
32ª rodada – Sport x São Bernardo (casa)
33ª rodada – Atlético-GO x Sport (fora)
34ª rodada – Sport x Fortaleza (casa)
35ª rodada – Sport x Criciúma (casa)
36ª rodada – Botafogo-SP x Sport (fora)
37ª rodada – Operário-PR x Sport (fora)
38ª rodada – Sport x Goiás (casa)
Jogos do Náutico na Série B 2026:
1ª rodada – Náutico x Criciúma (casa)
2ª rodada – Atlético-GO x Náutico (fora)
3ª rodada – Náutico x Ponte Preta (casa)
4ª rodada – Ceará x Náutico (fora)
5ª rodada – Náutico x São Bernardo (casa)
6ª rodada – Athletic x Náutico (fora)
7ª rodada – Botafogo-SP x Náutico (fora)
8ª rodada – Náutico x América-MG (casa)
9ª rodada – Operário-PR x Náutico (fora)
10ª rodada – Náutico x Cuiabá (casa)
11ª rodada – Sport x Náutico (fora)
12ª rodada – Náutico x Fortaleza (casa)
13ª rodada – Novorizontino x Náutico (fora)
14ª rodada – Vila Nova x Náutico (fora)
15ª rodada – Náutico x Goiás (casa)
16ª rodada – Náutico x Juventude (casa)
17ª rodada – Avaí x Náutico (fora)
18ª rodada – CRB x Náutico (fora)
19ª rodada – Náutico x Londrina (casa)
20ª rodada – Criciúma x Náutico (fora)
21ª rodada – Náutico x Atlético-GO (casa)
22ª rodada – Ponte Preta x Náutico (fora)
23ª rodada – Náutico x Ceará (casa)
24ª rodada – São Bernardo x Náutico (fora)
25ª rodada – Náutico x Athletic (casa)
26ª rodada – Náutico x Botafogo-SP (casa)
27ª rodada – América-MG x Náutico (fora)
28ª rodada – Náutico x Operário-PR (casa)
29ª rodada – Cuiabá x Náutico (fora)
30ª rodada – Náutico x Sport (casa)
31ª rodada – Fortaleza x Náutico (fora)
32ª rodada – Náutico x Novorizontino (casa)
33ª rodada – Náutico x Vila Nova (casa)
34ª rodada – Goiás x Náutico (fora)
35ª rodada – Juventude x Náutico (fora)
36ª rodada – Náutico x Avaí (casa)
37ª rodada – Náutico x CRB (casa)
38ª rodada – Londrina x Náutico (fora)