Clássico e revanche: Pernambucano chega às semifinais com Santa Cruz x Náutico e Retrô x Sport

Clássico das Emoções acontece em fase decisiva, e Leão reencontra o Retrô em nova batalha por vaga na final

Sport x Retrô e Náutico x Santa Cruz fazem as semifinais do Campeonato Pernambucano 2026 (Rafael Melo/FPF e Rafael Vieira)

As semifinais do Campeonato Pernambucano 2026 estão definidas e colocam frente a frente tradição e rivalidade. De um lado, o Clássico das Emoções entre Santa Cruz e Náutico. Do outro, a reedição da última final entre Sport e Retrô. O Trio de Ferro volta a figurar entre os quatro melhores do estado, acompanhado por uma Fênix que já se consolidou na história recente do futebol local.

Clássico das Emoções: sem título tricolor desde 2016 e Timbu como favorito

Santa Cruz e Náutico abrem a disputa nesta quarta-feira (11), às 19h, na Arena de Pernambuco. A partida de volta será após a pausa para o Carnaval, no dia 22 de fevereiro (domingo), às 18h, nos Aflitos.

O duelo carrega ingredientes que vão além da rivalidade. O Náutico terminou a primeira fase como líder, com seis vitórias e apenas uma derrota, 85% de aproveitamento, e chega embalado após aplicar 4 a 0 sobre o próprio Santa Cruz ainda na fase classificatória. O Timbu não conquista o Estadual desde 2022 e viu o Sport levantar a taça nas últimas três temporadas. Agora, tenta retomar o protagonismo.

"O clube quer ser campeão, a torcida quer isso e para nós atletas é muito importante. Estou focado na semifinal, em estar bem fisicamente para estar ajudando da melhor forma possível", afirmou o meia-atacante Juninho.

Já o Santa Cruz vive a pressão de um jejum que dura desde 2016. Caso não avance à decisão, o Tricolor se aproximará de uma década sem títulos estaduais. Para o técnico interino coral, Fábio Cortez, o momento exige postura.

“Agora vamos para o clássico, um jogo dificílimo, aberto e com duas equipes bem preparadas. Tudo pode acontecer. Não podemos viver de lampejos. O Santa Cruz é um time grande e temos que ser protagonistas nos 90 minutos, respeitando o adversário. Tenho certeza de que vamos ajustar e chegar mais fortes numa semifinal”, destacou.

Sport x Retrô: reencontro dos finalistas em 2025 e Fênix na 4ª semi consecutiva

Na outra chave, Retrô e Sport iniciam a disputa nesta quinta-feira (12), às 17h, nos Aflitos. A volta está marcada para o dia 21 de fevereiro (sábado), às 16h30, na Ilha do Retiro.

O confronto reedita a final do ano passado. Em 2025, o Sport venceu o jogo de ida por 3 a 2, na Arena de Pernambuco, foi derrotado por 2 a 1 na volta, na Ilha, e ficou com o título nos pênaltis. Agora, as equipes voltam a se encontrar em um novo capítulo da rivalidade recente.

Do lado rubro-negro, o discurso é de respeito, mas também de confiança. O Sport busca o tetracampeonato estadual e aposta na experiência do elenco.

“Estamos trabalhando da melhor forma possível, com motivação e atenção aos detalhes, para fazer uma grande semifinal diante de um bom adversário. Temos bastante respeito, mas conhecemos as nossas qualidades e estamos otimistas para chegar à final”, disse o lateral-esquerdo Felipinho.

Para o Retrô, trata-se da quarta semifinal consecutiva em apenas seis participações na elite estadual. A equipe de Camaragibe soma, nesse período, quatro semifinais e três finais, consolidando-se como a quarta força do futebol pernambucano, atrás apenas de Sport, Náutico e Santa Cruz.

“É um indicador de grande alegria para a gente. Fomos brindados com um gol do Ericson, um menino que veio da base, e também uma bela partida do Murilo, que também veio da base. Estou muito feliz. Vamos em frente”, afirmou o diretor de futebol da Fênix, Gustavo Jordão, em entrevista à Rádio Jornal.

Trio de Ferro de volta às semifinais

As semifinais de 2026 marcam o retorno do Trio de Ferro ao mesmo estágio da competição, algo que não ocorreu na temporada passada. A presença simultânea de Sport, Náutico e Santa Cruz reforça o peso da tradição no mata-mata, enquanto o Retrô reafirma sua consistência como projeto esportivo sólido.

Em 2025, o Timbu sequer chegou às semifinais, foi eliminado pelo Retrô nos pênaltis, nos Aflitos, e o Maguary ocupou uma das vagas.

Em 2024, as semis tiveram Santa Cruz x Sport e Retrô x Náutico, com Leão e Timbu avançando à final, vencida pelos rubro-negros.