À disposição de Roger: três reforços do Sport miram estreia nas semifinais do Pernambucano
Benevenuto, Clayson e Iury Castilho já trabalham com o grupo e ampliam opções para a fase decisiva
Publicado: 08/02/2026 às 08:00
Clayson, atacante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)
Mesmo com a classificação antecipada às semifinais do Campeonato Pernambucano, o Sport ainda aguarda a estreia de três nomes que chegaram para elevar o patamar do elenco em 2026. O zagueiro Marcelo Benevenuto e os atacantes Clayson e Iury Castilho já estão regularizados no BID da CBF, treinam normalmente no CT José de Andrade Médicis e ficam à disposição do técnico Roger Silva para o mata-mata estadual.
Dos três, Benevenuto, o primeiro a desembarcar no Recife, foi o único a aparecer entre os relacionados no clássico diante do Santa Cruz, na última rodada da primeira fase. O defensor iniciou a partida no banco de reservas, mas não foi acionado na vitória rubro-negra por 2 a 1. Ainda assim, sua presença na lista já sinaliza que a estreia pode estar próxima, especialmente em um momento em que a comissão técnica busca consolidar o sistema defensivo para os confrontos decisivos.
Clayson e Iury Castilho, por sua vez, seguem aprimorando a parte física e o entrosamento com o grupo. Ambos chegaram com expectativa elevada. Clayson traz no currículo passagens pela Série A: Corinthians, Bahia, Cuiabá, Ponte Preta. Tem características de velocidade e jogo pelos lados do campo. Já Iury Castilho, que estava no Coritiba e também acumula rodagem nacional e internacional, amplia as alternativas ofensivas podendo atuar tanto centralizado quanto pelas pontas.
A pausa até as semifinais tem sido vista como estratégica para integrar de vez os reforços ao modelo de jogo de Roger Silva. O treinador já destacou a importância de utilizar esse período para dar ritmo aos recém-chegados, equilibrando parte técnica e física antes dos duelos eliminatórios.
Com experiência em competições de alto nível e bagagem em clubes da elite, o trio chega para disputar espaço e aumentar o leque de opções do comandante rubro-negro.