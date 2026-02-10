diariodepernambuco.com.br
PERNAMBUCANO 2026

Semifinais do Campeonato Pernambucano: confira a escala de arbitragem dos jogos de ida

O Clássico das Emoções terá árbitros de fora do estado

Lucas Valle

Publicado: 10/02/2026 às 08:27

Anderson Luis Marques, árbitro pernambucano (Rafael Melo/FPF)

Anderson Luis Marques, árbitro pernambucano (Rafael Melo/FPF)

Na última segunda-feira (09), a Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol de Pernambuco (Ceaf-PE) realizou uma reunião e decidiu os árbitros que irão apitar as partidas de ida das semifinais do Campeonato Pernambucano de 2026. Além disso, todas as partidas das semifinais terão a presença do VAR, como estipulado no regulamento antes do início do estadual.

As escalas de arbitragem contam com árbitros de fora do estado no Clássico das Emoções, a pedido do Santa Cruz, que irá bancar todos os custos necessários. Diferentemente da arbitragem de Retrô x Sport, onde todos os escolhidos são pernambucanos. 

SANTA CRUZ X NÁUTICO

A partida entre Santa Cruz x Náutico acontece na próxima quarta-feira (11), às 20h, na Arena Pernambuco. No comando da arbitragem estará o carioca Bruno Arleu, auxiliado por Brígida Cirilo (assistente 1) e Miguel Cataneo (assistente 2). A quarta árbitra será Gleyka Pinheiro. No comando do VAR, o Clássico das Emoções terá o catarinense Heber Lopes, com Herman Vani como AVAR (Assistente do VAR) e Erich Bandeiras como observador do VAR.

Escala de arbitragem

  • Árbitro: Bruno Arleu (FIFA-RJ)
  • Assistente 1: Brigida Cirilo (FIFA-AL)
  • Assistente 2: Miguel Cataneo (CBF-SP)
  • 4º Árbitro: Gleyka Pinheiro (FIFA-PA)
  • VAR: Heber Lopes (MASTER-SC)
  • AVAR: Herman Vani (CBF-SP)
  • OBS.VAR: Erich Bandeiras

 

RETRÔ X SPORT

A partida entre Retrô x Sport acontece nesta quinta-feira (12), às 17h, no Estádio dos Aflitos. No comando da arbitragem estará Anderson Marques, auxiliado por Ricardo Nunes (assistente 1) e Victor Lavor (assistente 2). O quarto árbitro será Luiz Fernando. No comando do VAR, a partida terá Tiago Nascimento, com Bruno Vieira como AVAR (Assistente do VAR), além de Erich Bandeira como observador do VAR e Francisco Domingos como assessor da arbitragem.

Escala de arbitragem

  • Árbitro: Anderson Marques
  • Assistente N.º 1: Ricardo Nunes
  • Assistente N.º 2: Victor Lavor
  • 4º Árbitro: Luiz Fernando
  • VAR: Tiago Nascimento
  • AVAR: Bruno Vieira
  • OBS.VAR: Erich Bandeira
  • ASSESSOR: Francisco Domingos

VAR

Assim como foi definido e aprovado por todos os clubes antes do início do campeonato, todas as partidas das fases eliminatórias contarão com a presença do VAR. 

 

