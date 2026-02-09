Retrô chega a sua 4ª semifinal seguida com apenas seis anos no Pernambucano

Pela primeira vez, Retrô e Sport se enfrentam na semifinal do estadual

Em 2026, o Retrô chegou a sua 4ª semifinal seguida do Pernambucano (Rafael Melo/ FPF)

Com apenas seis anos na elite do futebol pernambucano, o Retrô segue construindo sua história no estado. Ao eliminar o Maguary e se classificar novamente para a semifinal do Pernambucano, a Fênix de Camaragibe chegou à sua quarta semifinal consecutiva do estadual, consolidando-se como a quarta força do futebol Pernambucano.

A história do clube na primeira divisão começou em 2020, ano em que o Retrô subiu da Série A2 e fez sua estreia na elite. Naquela temporada, o time chegou às quartas de final do torneio, sendo eliminado pelo Afogados. Em 2021, a realidade começou a bater a porta, a equipe lutou contra o rebaixamento, mas conseguiu escapar.

A Fênix começou a voar a partir de 2022. Naquela temporada, o Retrô eliminou o Salgueiro na semifinal, vencendo a partida por 1 a 0 e avançando para a sua primeira grande final do Pernambucano. O clube azulino terminou o torneio com a vice colocação, ao perder a final para o Náutico, nos pênaltis.

Em 2023, o roteiro se repetiu, novamente enfrentou o Salgueiro na semifinal e se classificou para sua segunda final seguida, desta vez contra o Sport. O resultado foi o mesmo de 2022, a Fênix de Camaragibe terminou 2ª colocação, perdendo os dois jogos para o time rubro-negro.

Apesar dos grandes resultados nos anos anteriores, a temporada de 2024 foi interrompida ainda na semifinal, quando enfrentou o Náutico e perdeu novamente nas cobranças de pênaltis. Naquele ano, o Timbu terminou sendo derrotado pelo Sport na grande final.

Já em 2025, o time voltou a decidir o estadual. Após passar pelo Maguary na semifinal, acabou superado novamente pelo Sport na grande final, tornando-se tri vice do Pernambucano nos últimos quatro anos.

Apesar de não ter conquistado nenhum troféu durante suas participações, a regularidade da equipe impressiona. Em apenas seis participações da Série A1 do estadual, o Retrô soma quatro semifinais consecutivas e três finais, o que o transforma de vez em um dos protagonistas do futebol pernambucano, atrás apenas do Trio de Ferro: Sport, Náutico e Santa Cruz.

Retrô x Sport

A partida ainda não teve data e horário oficialmente definidos pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF). No entanto, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, afirmou que, em acordo com a Polícia Militar, o clássico entre Santa Cruz e Náutico será disputado na quarta-feira (10), em razão do início do Carnaval na quinta (11).

Com isso, muito provavelmente o confronto entre Retrô e Sport acontecerá na quinta-feira (11), com horário e local ainda a serem confirmados. A definição oficial deve ser divulgada pela FPF ainda nesta segunda-feira (09).