Retrô chega a sua 4ª semifinal seguida com apenas seis anos no Pernambucano
Pela primeira vez, Retrô e Sport se enfrentam na semifinal do estadual
Publicado: 09/02/2026 às 16:12
Em 2026, o Retrô chegou a sua 4ª semifinal seguida do Pernambucano (Rafael Melo/ FPF)
Com apenas seis anos na elite do futebol pernambucano, o Retrô segue construindo sua história no estado. Ao eliminar o Maguary e se classificar novamente para a semifinal do Pernambucano, a Fênix de Camaragibe chegou à sua quarta semifinal consecutiva do estadual, consolidando-se como a quarta força do futebol Pernambucano.
A Fênix começou a voar a partir de 2022. Naquela temporada, o Retrô eliminou o Salgueiro na semifinal, vencendo a partida por 1 a 0 e avançando para a sua primeira grande final do Pernambucano. O clube azulino terminou o torneio com a vice colocação, ao perder a final para o Náutico, nos pênaltis.
Em 2023, o roteiro se repetiu, novamente enfrentou o Salgueiro na semifinal e se classificou para sua segunda final seguida, desta vez contra o Sport. O resultado foi o mesmo de 2022, a Fênix de Camaragibe terminou 2ª colocação, perdendo os dois jogos para o time rubro-negro.
Apesar dos grandes resultados nos anos anteriores, a temporada de 2024 foi interrompida ainda na semifinal, quando enfrentou o Náutico e perdeu novamente nas cobranças de pênaltis. Naquele ano, o Timbu terminou sendo derrotado pelo Sport na grande final.
Já em 2025, o time voltou a decidir o estadual. Após passar pelo Maguary na semifinal, acabou superado novamente pelo Sport na grande final, tornando-se tri vice do Pernambucano nos últimos quatro anos.
Apesar de não ter conquistado nenhum troféu durante suas participações, a regularidade da equipe impressiona. Em apenas seis participações da Série A1 do estadual, o Retrô soma quatro semifinais consecutivas e três finais, o que o transforma de vez em um dos protagonistas do futebol pernambucano, atrás apenas do Trio de Ferro: Sport, Náutico e Santa Cruz.
Retrô x Sport
A partida ainda não teve data e horário oficialmente definidos pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF). No entanto, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, afirmou que, em acordo com a Polícia Militar, o clássico entre Santa Cruz e Náutico será disputado na quarta-feira (10), em razão do início do Carnaval na quinta (11).
Com isso, muito provavelmente o confronto entre Retrô e Sport acontecerá na quinta-feira (11), com horário e local ainda a serem confirmados. A definição oficial deve ser divulgada pela FPF ainda nesta segunda-feira (09).