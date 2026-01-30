Após deixar o Sport, Lucas Lima acerta com time da Série B

Após deixar o Sport em uma rescisão consensual, Lucas Lima pode enfrentar o Leão ainda em 2026

Lucas Lima, meio-campista do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Após deixar o Sport, Lucas Lima acertou com o Goiás. O anúncio foi feito no intervalo da partida do time Esmeraldino contra a ABECAT Ouvidorense, pelo Campeonato Goiano, nessa quinta-feira (29).

O meia havia deixado o clube em 20 de janeiro deste ano após um acordo feito com a diretoria em uma rescisão consensual do contrato, que era válido até dezembro de 2026.

Lucas Lima chega para vestir a camisa 10 do Goiás e se reúne com o também ex-Sport, Daniel Paulista, atual treinador do clube.

"Fala, Nação Esmeraldina! Lucas Lima aqui. Passando para dizer que é uma honra vestir o manto do maior do Centro-Oeste e espero, com o apoio de todos vocês, conseguir todos os nossos objetivos este ano. Deus abençoe e é nós, valeu!", disse Lucas Lima em vídeo postado nas redes sociais do clube.

Com o acerto, agora Lucas Lima pode reencontrar o Sport ainda em 2026, visto que ambas as equipes disputam a Série B.

SAÍDA DE LUCAS LIMA DO SPORT

A saída do meia faz parte do processo de reestruturação financeira conduzido pela atual gestão rubro-negra.

Com o acordo de rescisão contratual, os valores devidos ao jogador referentes à temporada de 2025 serão parcelados em 24 meses, com início dos pagamentos previsto para julho.

A composição não gera custos adicionais para nenhuma das partes e garante uma redução nominal superior a 75% em relação ao montante que seria pago caso o contrato fosse mantido até o fim.

Lucas Lima, de 34 anos, deixou de fazer parte dos planos do Sport para a temporada após não aceitar propostas de readequação salarial. O meia era um nome que o clube desejava contar em 2026, mas possuía um dos contratos mais elevados do elenco, em um momento em que o Leão da Ilha busca adequar sua folha ao novo perfil orçamentário, especialmente após a queda para a Série B.

Contratado em 2024 para sua segunda passagem pelo clube, o camisa 10 somou 101 partidas com a camisa rubro-negra, com oito gols marcados e 21 assistências distribuídas. Ao longo da trajetória na Ilha do Retiro, disputou as Séries A e B do Campeonato Brasileiro e conquistou dois títulos do Campeonato Pernambucano.