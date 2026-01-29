Clássico entre Sport e Santa Cruz terá VAR e será apitado por Paulo Belence
A FPF divulgou nesta quinta-feira (29) a escala de arbitragem para a última rodada do Pernambucano
Publicado: 29/01/2026 às 18:03
Árbitro Paulo Belence em ação pelo Campeonato Pernambucano (Rafael Melo/FPF)
A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira (29) a escala dos árbitros para a última rodada do Campeonato Pernambucano, que ocorre com jogos simultâneos às 16h30 deste sábado (31). O principal destaque será novamente a utilização do árbitro de vídeo na primeira fase da competição, desta vez no clássico entre Sport e Santa Cruz.
O Clássico das Multidões na Ilha do Retiro será apitado por Paulo Belence, que contará com Francisco Chaves e Humbert Martins como os seus assistentes. O VAR será comandado por Gilberto Castro Júnior.
A solicitação para o uso do VAR no clássico foi feita pelo Sport, que irá arcar com os custos da ferramenta. Sendo obrigatório o uso do árbitro de vídeo apenas na fase mata-mata do Estadual, os jogos da primeira fase podem ter o recurso se as equipes envolvidas arcarem com os custos.
Confira escala de arbitragem completa para a última rodada do Pernambucano:
Sport x Santa Cruz
Árbitro: Paulo Belence
Assistente N.º 1: Francisco Chaves
Assistente N.º 2: Humbert Martins
4º Árbitro: Hugo Figueredo
VAR: Gilberto Castro
AVAR: Clóvis Amaral
OBS.VAR: Erich Bandeira
Inspetor: Francisco Domingos
Vitória x Náutico
Árbitro: Nairon Pereira
Assistente N.º 1: Dhiego Cavalcanti
Assistente N.º 2: Priscilla Fernandes
4º Árbitro: Arthur Armando
Retrô x Decisão
Árbitro: Rodrigo Pereira
Assistente N.º 1: José Romão
Assistente N.º 2: Victor Lavor
4º Árbitro: Renato Milton
Jaguar x Maguary
Árbitro: Maximiniano Fagundes
Assistente N.º 1: Nivan Almeida
Assistente N.º 2: Ítalo Marino
4º Árbitro: Laion Denberg