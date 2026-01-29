Clássico entre Sport e Santa Cruz terá VAR e será apitado por Paulo Belence

A FPF divulgou nesta quinta-feira (29) a escala de arbitragem para a última rodada do Pernambucano

Árbitro Paulo Belence em ação pelo Campeonato Pernambucano (Rafael Melo/FPF)

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira (29) a escala dos árbitros para a última rodada do Campeonato Pernambucano, que ocorre com jogos simultâneos às 16h30 deste sábado (31). O principal destaque será novamente a utilização do árbitro de vídeo na primeira fase da competição, desta vez no clássico entre Sport e Santa Cruz.

O Clássico das Multidões na Ilha do Retiro será apitado por Paulo Belence, que contará com Francisco Chaves e Humbert Martins como os seus assistentes. O VAR será comandado por Gilberto Castro Júnior.

A solicitação para o uso do VAR no clássico foi feita pelo Sport, que irá arcar com os custos da ferramenta. Sendo obrigatório o uso do árbitro de vídeo apenas na fase mata-mata do Estadual, os jogos da primeira fase podem ter o recurso se as equipes envolvidas arcarem com os custos.



Confira escala de arbitragem completa para a última rodada do Pernambucano:

Sport x Santa Cruz

Árbitro: Paulo Belence

Assistente N.º 1: Francisco Chaves

Assistente N.º 2: Humbert Martins

4º Árbitro: Hugo Figueredo

VAR: Gilberto Castro

AVAR: Clóvis Amaral

OBS.VAR: Erich Bandeira

Inspetor: Francisco Domingos



Vitória x Náutico



Árbitro: Nairon Pereira

Assistente N.º 1: Dhiego Cavalcanti

Assistente N.º 2: Priscilla Fernandes

4º Árbitro: Arthur Armando

Retrô x Decisão



Árbitro: Rodrigo Pereira

Assistente N.º 1: José Romão

Assistente N.º 2: Victor Lavor

4º Árbitro: Renato Milton

Jaguar x Maguary



Árbitro: Maximiniano Fagundes

Assistente N.º 1: Nivan Almeida

Assistente N.º 2: Ítalo Marino

4º Árbitro: Laion Denberg