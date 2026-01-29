FPF divulga mudanças de local nos jogos da última rodada do Pernambucano; confira
Duas partidas sofreram alteração no palco do jogo na rodada que acontece neste sábado (31)
Publicado: 29/01/2026 às 20:28
Estádio Sesc Goiana (Rafael Lima / FPF-PE)
A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira (29) importantes mudanças para a última rodada do Campeonato Pernambucano. Ao todo, duas partidas sofreram alteração no palco do jogo às vésperas dos duelos. A 7ª e última rodada do Estadual acontece neste sábado (31), com todos os jogos simultâneos às 16h30.
As partidas entre Retrô x Decisão e Jaguar x Maguary tiveram alteração no local que serão disputadas. Retrô e Decisão agora se enfrentarão no estádio dos Aflitos, em partida que estava originalmente prevista para acontecer na Arena de Pernambuco. Com isso, o jogo entre Jaguar e Maguary não ocorrerá mais no estádio do Náutico, sendo realocado para o Sesc Goiana.
Para além das alterações anunciadas, a Federação Pernambucana também confirmou o duelo entre Vitória e Náutico para o estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito. Com a confirmação, a expectativa é de que o estádio tenha recebido novos pontos de iluminação para receber o jogo após o horário das 15h.
Jogos e locais da última rodada do Pernambucano:
Sport x Santa Cruz:
Local: Ilha do Retiro – Recife
Retrô x Decisão
Local: Aflitos – Recife
Vitória x Náutico
Local: Arthur Tavares – Bonito
Jaguar x Maguary
Local: José Dionísio do Carmo – Goiana
Disputa dentro de campo
A última rodada da primeira fase do Pernambucano trará importantes disputas na tabela de classificação. Na briga pelo rebaixamento, Jaguar, Vitória e Maguary ainda disputam a permanência na elite, sendo apenas o último colocado rebaixado. As três equipes ainda se juntam ao Decisão na disputa por duas vagas para as quartas de finais.
Sport, Retrô e Santa Cruz viverão intensa disputa pelo 2º lugar e a vaga direta às semifinais. Com o Náutico já garantido na 1ª posição, as três equipes brigaram pela outra vaga que evitaria uma fase do mata-mata.