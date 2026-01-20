Sport oficializa rescisão de contrato com o meia Lucas Lima; veja detalhes

Camisa 10 deixa o clube após recusar readequação salarial, e Leão projeta economia superior a 85% em relação a uma eventual disputa judicial

Lucas Lima é o capitão do Sport (Paulo Paiva/Sport)

O Sport confirmou, na noite desta terça-feira (20), a rescisão consensual do contrato com o meia Lucas Lima, que já não é mais jogador do Leão. O acordo encerra antecipadamente o vínculo que tinha validade até dezembro de 2026 e faz parte do processo de reestruturação financeira conduzido pela atual gestão rubro-negra.

Segundo comunicado oficial do clube, os valores devidos ao jogador referentes à temporada de 2025 serão parcelados em 24 meses, com início dos pagamentos previsto para julho. A composição não gera custos adicionais para nenhuma das partes e garante uma redução nominal superior a 75% em relação ao montante que seria pago caso o contrato fosse mantido até o fim.

Além disso, o Sport destacou que o acordo representa uma economia superior a 85% quando comparado a um possível cenário de judicialização, eliminando riscos jurídicos e oferecendo maior previsibilidade financeira ao clube. A diretoria reforçou que a medida está alinhada às práticas de governança, responsabilidade fiscal e gestão sustentável.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

PASSAGEM NO LEÃO

Lucas Lima, de 34 anos, deixou de fazer parte dos planos do Sport para a temporada após não aceitar propostas de readequação salarial. O meia era um nome que o clube desejava contar em 2026, mas possuía um dos contratos mais elevados do elenco, em um momento em que o Sport busca adequar sua folha ao novo perfil orçamentário, especialmente após a queda para a Série B.

Contratado em 2024 para sua segunda passagem pelo clube, o camisa 10 somou 101 partidas com a camisa rubro-negra, com oito gols marcados e 21 assistências distribuídas. Ao longo da trajetória na Ilha do Retiro, disputou as Séries A e B do Campeonato Brasileiro e conquistou dois títulos do Campeonato Pernambucano.

Com a rescisão oficializada, Lucas Lima fica livre no mercado e já desperta o interesse de outras equipes das Séries A e B. Uma delas é o Remo, que disputará a Primeira Divisão nesta temporada.

Confira na íntegra a nota do Sport

O Sport Club do Recife comunica a rescisão consensual do contrato com o atleta Lucas Lima.

O acordo prevê o parcelamento dos valores devidos em relação à temporada de 2025 em 24 meses, com início dos pagamentos no mês de julho.

O contrato que originalmente tinha termo final em dezembro de 2026 foi rescindido antecipadamente, por comum acordo, sem qualquer custo adicional para ambas as partes.

O ajuste assegurou redução nominal superior a 75% sobre os valores que seriam devidos em caso de manutenção integral do prazo contratual, bem como economia superior a 85% em relação ao cenário de eventual judicialização.

A composição contempla a quitação das obrigações relativas ao período ajustado, eliminando riscos jurídicos e reforçando o compromisso do Sport Club do Recife com a responsabilidade financeira, a governança e as boas práticas de gestão.