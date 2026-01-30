Santa Cruz aponta 'falhas graves' e critica escolha do árbitro de VAR para clássico contra o Sport

Santa Cruz envia ofício à FPF e contesta árbitro de vídeo para jogo contra o Sport

Consulta ao monitor do VAR durante partida do Brasileirão na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz criticou a escolha de Gilberto Castro Júnior para atuar como árbitro de vídeo (VAR) no clássico contra o Sport, válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. A insatisfação do clube tem como base a atuação do profissional na goleada sofrida por 4 a 0 diante do Náutico, no último domingo (25).

Em nota oficial, o Tricolor do Arruda informou que encaminhou um ofício à Federação Pernambucana de Futebol (FPF), fundamentado em relatório elaborado pelo consultor e ex-árbitro Nielson Nogueira, apontando falhas consideradas graves pela diretoria coral. Segundo o documento, o VAR deixou de intervir em pelo menos três lances que teriam influenciado diretamente no resultado da partida.

Entre os episódios citados estão a não expulsão de Paulo Sérgio, por uma possível agressão ao atleta Israel, a expulsão considerada equivocada de Matheus Vinícius e o segundo gol do Náutico, marcado enquanto o lateral Alex Ruan estava caído na área após sofrer uma lesão no braço, sem paralisação do jogo.

Ao final da nota, o Santa Cruz afirmou esperar que o clássico contra o Sport seja decidido pelos atletas em campo, sem interferências da arbitragem, e cobrou maior rigor e atenção nas decisões do VAR.

Confira na íntegra a nota do Santa Cruz:

Diante dos graves erros cometidos pela arbitragem no clássico contra o Náutico, o Santa Cruz FC enviou ofício à FPF, fundamentado em relatório do consultor Nielson Nogueira (ex-árbitro), com críticas às graves falhas que interferiram diretamente no resultado da partida.

Ainda assim, o Clube foi surpreendido pela repetição da escalação do árbitro de VAR, Gilberto Castro Júnior, que deixou de intervir em lances evidentes, como a agressão de Paulo Sérgio a Israel, que deveria resultar em cartão vermelho e o lance da expulsão equivocada de Matheus Vinicius.

Registre-se também que, aos 4 minutos do segundo tempo, o lateral Alex Ruan sofreu grave lesão no braço. Mesmo caído na pequena área, Rodrigo Pereira deu seguimento ao jogo, contrariando as orientações da FIFA quanto à preservação de sua integridade física e a dos demais atletas.

O Santa Cruz FC espera que, no próximo sábado, ocorra uma grande partida e que o jogo seja decidido por seus protagonistas, os atletas, e não por mais uma atuação desastrosa da arbitragem.