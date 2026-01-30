Clássico das Multidões: Santa Cruz não vence o Sport como visitante desde 2020

Jejum do Santa Cruz fora de casa contra o Sport completa quase cinco anos

Pipico, atacante do Santa Cruz (Rafael Melo/SCFC)

Às vésperas de mais um Clássico das Multidões, o Santa Cruz carrega um tabu incômodo: não vence o Sport como visitante desde 2020. A última vitória tricolor como visitante no confronto aconteceu no dia 19 de julho, quando a Cobra coral derrotou o rival por 2 a 1, com dois gols de Pipico. Hernane Brocador marcou para o Leão da Ilha.

O confronto foi disputado sem a presença de público, em razão das restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

Naquele Campeonato Pernambucano, as equipes chegaram ao clássico em momentos distintos. O Sport precisava vencer para evitar o quadrangular do rebaixamento, enquanto o Santa Cruz já estava classificado e liderava a competição. A vitória coral acabou empurrando o Leão para a fase decisiva contra a queda no Estadual.

Desde então, Sport e Santa Cruz se enfrentaram seis vezes com mando rubro-negro, sendo três partidas realizadas na Ilha do Retiro e outras três na Arena de Pernambuco. O retrospecto recente favorece o Sport, com três vitórias e três empates.

Agora, os rivais se reencontram na última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. O duelo está marcado para este sábado (31), às 16h30, na Ilha do Retiro. Em jogo estão a vaga direta na semifinal do Estadual e a possibilidade de classificação para a Copa do Brasil de 2026, o que aumenta a pressão e a expectativa por um confronto equilibrado.