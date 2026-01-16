Náutico x Sport: Confira histórico recente dos Clássico dos Clássicos nos Aflitos
Náutico e Sport se enfrentam nos Aflitos após quase dois anos
Publicado: 16/01/2026 às 12:46
Clássico dos Clássicos tem muitas emoções nos últimos anos (Tiago Caldas / CNC e Paulo Paiva/Sport)
Neste domingo (18), Náutico e Sport se enfrentam pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano. O Clássico dos Clássicos será realizado no Estádio dos Aflitos, local onde o Náutico tem conquistas importantes sobre o Sport, mas o Leão da Ilha leva a melhor no histórico dos últimos anos.
Neste título de 2021, o Náutico voltou a vencer um título em sua casa desde 1974. A conquista do título pernambucano, o 23º da sua história foi em cima do Sport, de quem não ganhava uma decisão desde 1968.
Últimas partidas
A última vitória do Sport nos Aflitos aconteceu na final do Pernambucano de 2024, onde o rubro-negro venceu o Náutico por 2 a 0, com gols de Gustavo Coutinho e Rafael Thyere, levando vantagem para futuramente conquistar o título em casa.
Em 2025, a partida entre o Leão da Ilha e o Timbu aconteceu na Ilha do Retiro, com o Náutico levando a melhor por 2 a 1. Com gols anotados por Samuel Otusanya e Igor Pereira para o time alvirrubro e Gonçalo Paciência para o rubro-negro.
Números do Clássico dos Clássicos nos Aflitos
Nos últimos dez Clássicos dos Clássicos disputados nos Aflitos, o histórico é favorável ao Leão da Ilha. São quatro vitórias do Sport, duas do Náutico e quatro empates. Em um dos empates, na final do Pernambucano de 2021, o Náutico terminou levando a melhor na histórica disputa de pênaltis e acabou levantando a taça daquele ano.
Confira os últimos confrontos entre Náutico e Sport nos Aflitos:
- Náutico 0 x 2 Sport – Final do PE 2024
- Náutico 1 x 0 Sport – PE 2024
- Náutico 0 x 2 Sport – Copa do Nordeste
- Náutico 2 x 2 Sport – PE 2023
- Náutico 1 x 1 Sport – Série B 2022
- Náutico 1 x 2 Sport – PE 2022
- Náutico (4) 1 x 1 (3) Sport – Final do PE 2021
- Náutico 2 x 0 Sport – Copa do Nordeste 2020
- Náutico 1 x 1 Sport – PE 2020
- Náutico 0 x 1 Sport – Final do PE 2019