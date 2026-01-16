Náutico x Sport: Confira histórico recente dos Clássico dos Clássicos nos Aflitos

Náutico e Sport se enfrentam nos Aflitos após quase dois anos

Clássico dos Clássicos tem muitas emoções nos últimos anos (Tiago Caldas / CNC e Paulo Paiva/Sport)

Neste domingo (18), Náutico e Sport se enfrentam pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano. O Clássico dos Clássicos será realizado no Estádio dos Aflitos, local onde o Náutico tem conquistas importantes sobre o Sport, mas o Leão da Ilha leva a melhor no histórico dos últimos anos.

Apesar dos números recentes serem favoráveis ao Sport, o, onde o time alvirrubro empatou com o Sport nos dois jogos da final, porém levantou a taça após vencer nos pênaltis. Para a partida de domingo, Náutico espera contar com a força da torcida alvirrubra para vencer o Sport e permanecer na liderança com 100% de aproveitamento.

Neste título de 2021, o Náutico voltou a vencer um título em sua casa desde 1974. A conquista do título pernambucano, o 23º da sua história foi em cima do Sport, de quem não ganhava uma decisão desde 1968.

Últimas partidas

A última vitória do Sport nos Aflitos aconteceu na final do Pernambucano de 2024, onde o rubro-negro venceu o Náutico por 2 a 0, com gols de Gustavo Coutinho e Rafael Thyere, levando vantagem para futuramente conquistar o título em casa.

Em 2025, a partida entre o Leão da Ilha e o Timbu aconteceu na Ilha do Retiro, com o Náutico levando a melhor por 2 a 1. Com gols anotados por Samuel Otusanya e Igor Pereira para o time alvirrubro e Gonçalo Paciência para o rubro-negro.

Números do Clássico dos Clássicos nos Aflitos

Nos últimos dez Clássicos dos Clássicos disputados nos Aflitos, o histórico é favorável ao Leão da Ilha. São quatro vitórias do Sport, duas do Náutico e quatro empates. Em um dos empates, na final do Pernambucano de 2021, o Náutico terminou levando a melhor na histórica disputa de pênaltis e acabou levantando a taça daquele ano.

Confira os últimos confrontos entre Náutico e Sport nos Aflitos:

Náutico 0 x 2 Sport – Final do PE 2024

– Final do PE 2024 Náutico 1 x 0 Sport – PE 2024

x 0 Sport – PE 2024 Náutico 0 x 2 Sport – Copa do Nordeste

– Copa do Nordeste Náutico 2 x 2 Sport – PE 2023



Náutico 1 x 1 Sport – Série B 2022



Náutico 1 x 2 Sport – PE 2022



– PE 2022 Náutico (4) 1 x 1 (3) Sport – Final do PE 2021



x 1 (3) Sport – Final do PE 2021 Náutico 2 x 0 Sport – Copa do Nordeste 2020



x 0 Sport – Copa do Nordeste 2020 Náutico 1 x 1 Sport – PE 2020



Náutico 0 x 1 Sport – Final do PE 2019



