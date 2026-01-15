Confira motivos para o torcedor alvirrubro acreditar na vitória do Náutico contra o Sport

Buscando manter os 100% de aproveitamento na temporada, o Náutico recebe o Sport neste domingo (18), nos Aflitos

Elenco do Náutico antes de partida pelo Pernambucano (Rafael Vieira / CNC)

Após começo com duas vitórias, o Náutico terá pela frente o primeiro clássico da temporada de 2026. O Timbu recebe o Sport neste domingo (18), às 18h, no estádio dos Aflitos. O Clássico dos Clássicos será válido pela 3ª do Campeonato Pernambucano.

O clube alvirrubro busca aproveitar o rival em um momento de instabilidade para manter os 100% de aproveitamento no Estadual. Confira os principais motivos para acreditar na vitória do Náutico contra o Sport.

Longevo trabalho no comando técnico

Os treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos trazem a manutenção do trabalho como o grande trunfo para a equipe nos desafios que terão pela frente, já começando pelo clássico deste domingo.

A continuidade da gestão dos treinadores faz o Timbu largar para a temporada já em um estágio avançado de assimilação de trabalho e desenvolvimento de equipe, diferentemente do rival.

Com a comissão técnica sendo a principal responsável pela montagem do elenco, o Náutico vem iniciando a temporada com uma uniformidade ainda maior no padrão de jogo, mesmo que com um processo natural de evolução no começo do ano.

Reforços adaptados

Subindo de divisão em 2026, o Náutico buscou qualificar o plantel disponível após o acesso à Série B. O Timbu foi ativo no mercado e já oficializou 11 contratações para a disputa do Estadual.

A equipe alvirrubra adotou critérios importantes para acertar os reforços, que foram integrados rapidamente ao elenco na pré-temporada. A ideia da comissão foi uma rápida adaptação dos recém-chegados ao estilo de jogo proposto e uma rápida disponibilidade das peças.

Com apenas dois jogos na temporada, o Náutico já vem promovendo a entrada de diferentes caras novas na equipe, sendo no time titular ou acionados do banco de reservas. Dos reforços, os atacantes Jonas Toró e Felipe Saraiva foram o que mais mostraram uma rápida adaptação. Enquanto Toró já conta com um gol e duas assistências, Saraiva também já balançou as redes em uma oportunidade neste princípio de temporada.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.



Forte preparação

O Náutico se reapresentou oficialmente para a pré-temporada no dia 15 de dezembro. Até a estreia contra o Maguary, ocorrida no dia 9 de janeiro, o Timbu contou com mais de 20 dias de preparação intensa.

A grande maioria do elenco esteve presente deste a primeira semana de atividades realizadas no CT Wilson Campos. Essa foi uma das exigências dos treinadores, que buscaram iniciar 2026 já em um bom estágio físico e tático com a grande parcela dos atletas.

Também como parte da preparação para a temporada, a comissão técnica alvirrubra optou por não realizar jogos-treinos ou amistosos, alegando perder dias de trabalhos de treinamento com o elenco. Tendo pouco tempo para treinar a equipe com o início do Pernambucano, o comando técnico do clube focou em trabalhos intensos na pré-temporada.

Força dos Aflitos

Fortaleza do Náutico, o estádio dos Aflitos demonstra uma importância ainda maior nos clássicos. Contando apenas torcida única do Timbu no Clássico dos Clássicos deste domingo, a expectativa é de casa cheia para empurrar a equipe contra o rival.

No único jogo nos Aflitos nesta temporada, o torcedor já chegou junto e mostrou a sua força no triunfo contra o Maguary. Motivado com os resultados em campo, a torcida alvirrubra vem jogando junto com a equipe nos desafios desde a última temporada.