Treinador do Náutico destaca importância do clássico contra o Sport e convoca torcida

Guilherme dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Após vencer o Decisão e manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Pernambucano 2026, o Náutico agora foca as suas atenções no primeiro clássico da temporada. O Timbu receberá o Sport neste domingo (18), às 18h, nos Aflitos, em partida válida pela 3ª rodada do Estadual.

Em entrevista coletiva após o triunfo da última rodada, Guilherme dos Anjos projetou como chega o Náutico para o Clássico dos Clássicos. O técnico destacou a importância do duelo frente ao Leão da Ilha e aproveitou para convocar a torcida para jogar junto na casa alvirrubra.

“Com relação ao clássico, grande jogo, sempre bom e muito gostoso. É uma expectativa enorme da torcida. Eu vi uma coisa muito bonita o ano passado que foi o torcedor nos carregar em um momento muito difícil de reta final. É nesse momento que espero muito da torcida, como foi contra o Brusque (jogo do acesso). Nós estamos dentro daquilo que a gente gosta, viemos de duas vitórias e vamos para dentro de um clássico fundamental”, externou Guilherme dos Anjos.

“Eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho que está lá (Sport). É um adversário que eu não preciso nem comentar, é um clássico muito pesado de se jogar. Acho que, para o primeiro clássico e a terceira rodada, a gente vai ver dois times ainda um pouco pesados, principalmente na questão emocional. Mas não tenho dúvida de que a gente vai conseguir fazer um bom jogo e evoluir”, completou o técnico.

O Náutico chega ao clássico na liderança do Pernambucano. O Timbu é a única equipe que venceu nos dois primeiros jogos e está na 1ª posição com 6 pontos conquistados. O Sport soma 4 pontos, com um empate e uma vitória, é o 3º colocado na tabela.



