Náutico diz que não é a favor de torcida única, mas apoia medida por logística neste clássico contra Sport

O Náutico anunciou que não é contrário à realização de clássicos com a presença das duas torcidas, mas defende a manutenção da torcida única neste clássico contra o Sport, marcado para o domingo (18), no Estádio dos Aflitos. A posição do clube se baseia em critérios logísticos e no cumprimento de decisões já estabelecidas pela Justiça Desportiva.

De acordo com o gerente do departamento jurídico do Náutico, Fernando Lamar, o clube não ingressou com nenhuma ação no Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE). Segundo ele, o Náutico apenas se manifestou como terceiro interessado em uma medida inominada protocolada pelo Sport, que solicita a liberação das duas torcidas para a partida.

Lamar explicou que existe uma determinação em vigor desde fevereiro do ano passado, definida em conselho técnico do campeonato, com a concordância dos clubes participantes. Para o dirigente, o pedido do Sport, feito poucos dias antes do clássico, não é razoável, considerando a complexa logística de segurança envolvida em um jogo desse porte.

“O Náutico se manifestou no sentido de que se cumpra o que já está determinado desde fevereiro do ano passado. Isso não quer dizer que o Náutico é contra os clássicos com duas torcidas”, explicou.

“O Sport, na semana do clássico, ou seja, faltando poucos dias para a partida acontecer, entrou com essa ação querendo mudar as regras com relação à torcida. O que não há lógica nenhuma, o que não é razoável, tendo em vista que existe toda uma logística para um jogo desse porte”, acrescentou.

O representante alvirrubro ressaltou ainda que a posição do Náutico não é contrária aos clássicos com duas torcidas de forma definitiva. Segundo ele, o clube sempre se mostrou favorável a esse formato, mas entende que, neste momento específico, não há tempo hábil para alterar regras já determinadas pela Justiça Desportiva e pelos órgãos de segurança do Estado.

Por fim, o Náutico reforçou que está cumprindo decisões previamente estabelecidas e que eventuais mudanças devem ser discutidas com antecedência e dentro dos trâmites legais. “É importante eu voltar lá em 2025 para ratificar que a posição do Náutico sempre foi a favor de duas torcidas. Mas, neste momento, não é possível por questões de tempo e por decisões já determinadas pela Justiça Desportiva e pelos órgãos de segurança do Estado. O Náutico cumpre. Decisões servem para serem cumpridas”, concluiu.

