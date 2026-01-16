Sport leva caso ao STJD e tenta garantir torcida visitante no clássico contra o Náutico
Sport vai recorrer ao STJD para garantir presença da torcida rubro-negra no Clássico dos Clássicos
16/01/2026
Torcida do Sport presente na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/ Sport)
O Sport anunciou que irá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para tentar garantir a presença de sua torcida no Clássico dos Clássicos contra o Náutico, marcado para o domingo (18), às 18h, no Estádio dos Aflitos.
Mesmo com o resultado desfavorável em âmbito estadual, o Sport informou que seguirá com o processo em instância nacional, na tentativa de reverter a decisão e permitir a presença da torcida visitante no estádio.
Segundo o vice-presidente jurídico do clube, Lucas Leite, o Sport irá até as últimas instâncias jurídicas para defender o direito do torcedor rubro-negro. “Agora vamos entrar com recurso no STJD para reverter a decisão do TJD-PE, quero deixar claro para torcida rubro-negra que nós vamos até o fim para garantir o direito do nosso torcedor de acompanhar o Sport onde quer que o Leão estiver e buscar respeitar esse direito do nosso torcedor”, afirmou o vice-presidente.
Torcida única
A manutenção da torcida única reforça a política adotada desde fevereiro do ano passado, quando episódios de violência na Região Metropolitana do Recife antecederam um Santa Cruz x Sport. Desde então, os clássicos do Trio de Ferro têm sido disputados apenas com a torcida mandante, sob justificativa de segurança pública.