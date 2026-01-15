Sport avalia utilizar time Sub-20 no clássico contra o Náutico pelo Campeonato Pernambucano

A vitória sobre o Retrô, na Ilha do Retiro, acendeu o debate interno no clube, que ainda não estaria com o profissional 100% preparado para ir a campo

Equipe Sub-20 do Sport em partida contra o Retrô no Campeonato Pernambucano (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport agora tem pela frente o Clássico dos Clássicos contra o Náutico, pelo Campeonato Pernambucano, e o grupo rubro-negro que será relacionado para o duelo ainda não está definido. Isso porque o clube leonino avalia a possibilidade de mandar a campo os jogadores do Sub-20 que venceram o Retrô, na Ilha do Retiro. A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

O triunfo em casa por 2 a 0 sobre a Fênix reforçou a possibilidade, já que, inicialmente, a garotada do Sport foi acionada para disputar as duas primeiras partidas do Estadual e conseguiu somar quatro pontos.

O time profissional do Sport vem de uma pré-temporada curta, com menos de um mês de preparação, e só realizou um teste: um jogo-treino diante do Botafogo-PB, quando foi derrotado por 3 a 0, no CT José de Andrade Médicis. Isso se soma ao elenco curto que o técnico Roger Silva tem em mãos. O comandante, inclusive, tem observado os jogadores do Sub-20, e a decisão também será alinhada com a comissão técnica.

Questionado sobre a capacidade da garotada em um clássico contra o Náutico, Alexandre Silva, treinador do Sub-20, comentou que, inicialmente, foi repassado que o grupo disputaria os dois primeiros jogos do Estadual, contra Jaguar e Retrô, e que uma decisão sobre o Clássico dos Clássicos ficaria a cargo do clube. A equipe comandada por ele estaria à disposição.



"Só jogando pra saber se estão aptos", afirmou em coletiva.

CLÁSSICO DOS CLÁSSICOS

Náutico e Sport se enfrentam no domingo (18), às 18h, nos Aflitos, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano, protagonizando o primeiro clássico do futebol do estado em 2026.