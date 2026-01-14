Duelo de gerações: enquanto jogadores do Sub-20 do Sport nasciam, Vagner Love, do Retrô, já era artilheiro

Sport e Retrô se enfrentam pela 2ª rodada do Pernambucano de 2026 (Paulo Paiva/Sport e Rafael Melo/ FPF)

O confronto entre Sport x Retrô, nesta quarta-feira (14), às 21h30, pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano de 2026, promete ser um duelo curioso, e não apenas dentro de campo. De um lado, o Sport vai recheado de jovens formados na base do clube, com média de idade de aproximadamente 19 anos. Do outro, um atacante que já viu e venceu de tudo no futebol brasileiro: Vagner Love, com seus 41 anos.

O contraste é grande, para se ter ideia o jogador mais velho do elenco rubro-negro nasceu em 2003. A maioria dos atletas nasceu entre 2005 e 2008. Ou seja, enquanto os jovens do Sport ainda aprendiam a andar, Love já balançava as redes como profissional. Alguns dos adversários de hoje poderia, chamá-lo de de "pai".

Enquanto Adriano, o jogador mais velho do Sport para a partida de hoje, nascia em 2003, o "artilheiro do amor" estreava no profissional do Palmeiras. Naquele ano, Love foi o artilheiro do campeonato com 19 gols e peça-chave para o acesso do time paulista. Além disso, em 2008, quando nasciam os jogadores mais jovens do Leão da Ilha, Vagner Love já havia disputado duas Champions League e estava participando da sua segunda Europa League, com o CSKA Moscow.

Alguns dos jovens da base do Sport podem, inclusive, ter dividido o campo com o filho de Vagner Love. O atacante, Enzo Vagner, hoje com 19 anos, defendeu o clube rubro-negro entre agosto de 2023 e dezembro de 2025.

Pelo Sport, Enzo somou títulos importantes nas categorias de base, como o Pernambucano Sub-17 e Sub-20, além da Copa Pernambuco Sub-20. Fora do Brasil, também levantou taças, como a MadCup, em Madri, e a Copa Recife. Em 2025, o atacante chegou a atuar em três partidas pelo time profissional no Campeonato Pernambucano. Em dezembro do mesmo ano, Enzo deixou a Ilha do Retiro rumo ao sub-20 do Coritiba.

Mas uma coisa é certa, dentro das quatro linhas o futebol não respeita a idade. Vagner Love começou o Campeonato Pernambucano de 2026 como um atacante de alto nível deve iniciar. O camisa 9 marcou um dos gols na vitória por 4 a 0 do Retrô sobre o Vitória-PE, na última sexta-feira (9). Agora os torcedores do Retrô esperam que o "artilheiro do amor" marque contra o Sport e faça valer a "lei do ex", em seu retorno a Ilha do Retiro, após mais de dois anos.

Lista de jogadores do Sport

GOLEIROS

Adriano - 2003

Erick - 2006

Vitor - 2006

ZAGUEIROS

Felype Gabriel - 2005

Bessa- 2008

Patrick - 2005

Caio M - 2008

LATERAIS

Cordeiro - 2005

Rafinha - 2005

Augusto Pucci - 2007

Ítalo Lucas - 2005

VOLANTES



Dedé - 2006

Richarlyson - 2008

Luiz Henrique - 2005

Breno - 2005

Jefinho - 2006

ATACANTES