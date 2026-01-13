Andarilhos da bola: equipes de fora da capital apostam em jogadores experientes no Pernambucano 2026

Atletas com vasto currículo no futebol nacional disputam o Estadual por diferentes clubes de fora do Trio de Ferro

Vagner Love, do Retrô, Lelê, do Jaguar, e Memo, do Maguary (Rafael Melo / FPF, Divulgação / Jaguar e Rafael Vieira / DP Foto)

Com o Campeonato Pernambucano marcado pelo domínio esportivo e financeiro do Trio de Ferro - Náutico, Santa Cruz e Sport - as equipes de fora da capital buscam apostar em diferentes filosofias para equilibrar a competitividade na disputa estadual.

Em 2026, alguns times de fora do Recife vêm apostando em jogadores experientes e com um vasto currículo no futebol nacional. Confira alguns "andarilhos da bola" que disputam o Pernambucano desta temporada.

Fernandinho e Vagner Love no Retrô

A Fênix de Camaragibe já traz em sua metodologia de montagem de elenco os jogadores mais experientes e conhecidos no futebol nacional. Em 2026, o Retrô segue sendo liderado pelo atacante Fernandinho. Com 40 anos, o veterano disputa a sua quarta temporada consecutiva na Fênix.

Antes de chegar ao clube azulino, Fernandinho contou com marcantes passagens no futebol nacional, incluindo São Paulo, Atlético-MG e Grêmio, onde foi campeão da Libertadores da América em 2017.

Ao lado de Fernandinho, o Retrô também conta com o experiente Vagner Love nesta temporada. Com 41 anos, o centroavante chegou ao clube pernambucano em meio à última temporada e agora busca marcar a sua passagem no clube.

Ex-jogador do Sport em Pernambuco, Love disputa o Campeonato Pernambucano pelo Retrô ostentando um longo e vitorioso currículo no futebol. O atacante conta com passagens marcantes por Palmeiras, Flamengo e Corinthians, onde foi campeão brasileiro em 2015, além de pelo CSKA, da Rússia.

Memo no Maguary

Outro jogador conhecido no futebol pernambucano é o volante Memo. Com 37 anos, o xerife do meio de campo do Azulão de Bonito irá para mais uma disputa do Estadual.

Memo é cria das categorias de base do Santa Cruz, onde atuou até 2014 e foi bicampeão pernambucano. Depois de passagem marcante no Arruda, o volante retornou ao futebol pernambucano em diferente estágio de carreira.

Além do Maguary, Memo também já vestiu as camisas de Vitória-PE e América-PE em temporadas recentes no estado. O jogador também conta na carreira com passagens por Campinense, América-RN, Oeste e Ponte Preta.

Gil Mineiro e Lelê no Jaguar

O Jaguar também conta com nomes conhecidos do futebol nacional e estadual. O volante Gil Mineiro é um dos jogadores que agrega experiência ao clube de Jaboatão dos Guararapes. Com 37 anos, Gil Mineiro já conta com passagens por Salgueiro, Náutico e Belo Jardim no futebol de Pernambuco.

Ainda no elenco, o Jaguar conta com o meia-atacante Lelê. Com passagem recente pelo Maguary, o atleta de 37 anos também já vestiu as camisas de Náutico e Santa Cruz.

Pela Cobra Coral, Lelê obteve uma vitoriosa passagem entre 2015 e 2016, que culimou no acesso da equipe para a Série A, além das conquistas do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste. O meia retornou ao Arruda em 2021, mas realizou apenas cinco jogos e fez parte do elenco que foi rebaixado à Série D do ano seguinte.

Pelo Náutico, Lelê realizou apenas 13 jogos na temporada de 2018, não deixando saudades nos Aflitos. O jogador do Jaguar ainda acumula passagens por Oeste, Ceará, Mirassol, América-RN, ABC e Água Santa.