Sport x Retrô: onde assistir, escalações e horário da 2ª rodada do Campeonato Pernambucano

Jogo na Ilha do Retiro coloca frente a frente os dois clubes que protagonizaram a final da ultima edição do Estadual

Lipão e Micael, atacantes do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport volta a campo nesta quarta-feira (14), às 21h30, na Ilha do Retiro, para enfrentar o Retrô pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano. O duelo marca não apenas o reencontro do Rubro-Negro com sua torcida como mandante, mas também a maior prova de fogo do time Sub-20, escalado para iniciar o Estadual em meio ao cenário de necessidade vivido pelo clube.

A estreia leonina, no empate por 2 a 2 com o Jaguar, expôs fragilidades naturais de uma equipe jovem, mas ao mesmo tempo revelou nomes capazes de sustentar o time no início da temporada. Agora, diante de um adversário mais encorpado e que chega embalado, a missão promete ser ainda mais desafiadora.

E a quarta-feira reserva um elemento extra: será a primeira vez que Vagner Love enfrentará o Sport vestindo a camisa do Retrô, retornando à Ilha do Retiro como adversário.

Os dois clubes decidiram o Campeonato Pernambucano de 2025. O título ficou com a equipe leonina, que levou a melhor nas penalidades.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

SPORT

Como ocorreu no ano passado, quando o Sport utilizou a base nas três primeiras rodadas e acumulou três empates, a tarefa de iniciar o Pernambucano novamente está nas mãos da garotada leonina.

O empate contra o Jaguar mostrou que ainda há ajustes importantes a serem feitos, mas também reforçou a capacidade de competitividade da equipe mesmo diante das adversidades. A missão agora é corrigir erros rapidamente para evitar tropeços consecutivos.

O retorno à Ilha adiciona peso ao confronto. Depois de um mês longe de casa, a torcida rubro-negra reencontrará o time e deve servir como combustível para que o Sub-20 tente repetir a boa impressão da estreia, mas, desta vez, com triunfo.

“A preparação foi boa, a gente vem numa pegada forte, estamos preparados e vamos fazer um bom jogo. Acreditamos muito que a torcida vai nos apoiar, o que é muito importante para nós. Vai ser um confronto difícil, sabemos disso, mas nossa equipe vem sendo bem treinada pelo professor Alexandre”, destacou o lateral-esquerdo Rafinha.

RETRÔ

Se o Sport pontuou dentro de suas limitações, o Retrô começou o Estadual em velocidade máxima. A Fênix goleou o Vitória por 4 a 0, na Arena de Pernambuco, dominando o duelo e criando chances suficientes para construir um placar ainda mais elástico.

O desempenho forte logo na estreia serviu para reforçar o discurso de retomada após o rebaixamento na Série C em 2025.

Organizado, confiante e tecnicamente competitivo, o time de Camaragibe mais uma vez se coloca entre as forças do Estadual, e promete impor um nível de exigência muito maior ao jovem elenco rubro-negro.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Adriano; Ítalo Lucas, Patrick, Felype Gabriel e Rafinha; Dedé, Breno e Augusto Pucci; Felipinho, Micael e Lipão. Técnico: Alexandre Silva.



RETRÔ: Paulo Ricardo; Iury (Danillo), Rayan Ribeiro, Guilherme Paixão e Luiz Henrique; Kady, Diego Guerra, Luiz Henrique Beserra e Radsley; Douglas Santos (Ericson) e Vagner Love. Técnico: Jamesson Andrade.

Local: Ilha do Retiro, no Recife



Horário: 21h30



Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Humberto Martins Dias Silva (PE) e Danylo Maciel Pedrosa (PE)



4º Árbitro: Lucas Silva Do Nascimento (PE)

Transmissão: Globo (TV aberta)

