Com time Sub-20, Sport mostra poder de reação e estreia com empate contra o Jaguar

Leão ficou duas vezes atrás do placar, reagiu e ficou no 2 a 2 com o Jaguar na Arena pela 1ª rodada do Estadual

Sport empatou por 2 a 2 com o Jaguar (Paulo Paiva/Sport)

Mostrando poder de reação, os meninos do Sub-20 do Sport deixaram uma boa impressão na estreia do Campeonato Pernambucano. Atrás duas vezes no placar, o Leão arrancou o empate por 2 a 2 com o Jaguar neste sábado (10), na Arena de Pernambucano, pela 1ª rodada.

O jogo foi bem movimentado. Edson abriu o marcador para o time de Jaboatão, mas Felype Gabriel empatou. Na etapa inicial, Paulo Miranda colocou o Jaguar na frente outra vez. No segundo tempo, Lipão selou a igualdade: 2 a 2. O resultado põe um pouco de esperança no torcedor do Sport, que vem de uma temporada terrível e sonha em dias melhores do clube em 2026.

O Leão volta a campo na próxima quarta-feira (14), na Ilha do Retiro, contra o Retrô. O time Sub-20 deve ser acionado outra vez. Já o Jaguar pega o Vitória na terça (13) na Arena de Pernambuco.

A comemoração de Lipão com o time todo! ??‍???? Vamos, Sport! pic.twitter.com/nZeZxKPUDs — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 10, 2026

O JOGO

Empolgados com a chance de representar o Sport em uma competição oficial, a garotada do Sport tentou equilibrar o início do jogo diante dos profissionais do time de Jaboatão dos Guararapes. Porém, não demorou muito tempo. Logo aos 14 minutos, o lateral-direito Fabrício cruzou e o centroavante Edson, entre os zagueiros Felype Gabriel e Patrick, abriu o placar para o Jaguar.

O Leão procurou não se abater e foi em busca do empate. E quase conseguiu aos 20, mas Felipinho errou a cabeçada, após ótima jogada de Rafinha. Mas a diferença de força dos times foi ficando evidente. O Jaguar perdeu duas ótimas chances de ampliar a vantagem. Primeiro, Ruan Pablo chutou de fora e Adriano espalmou. Depois, Jaílton lançou em profundidade para Edson, mas o atacante bateu fraco.

O castigo veio em seguida. Aos 38, após cobrança de escanteio, o zagueiro Felype Gabriel estufou a rede: 1 a 1. Mas o sorriso dos poucos rubro-negros na Arena não durou muito. Aos 42, o também zagueiro Paulo Miranda cabeceou para o gol: 2 a 1 para o Jaguar.

SEGUNDO TEMPO

Os garotos do Sport voltaram com atitude em busca do empate. Logo no primeiro minuto, Felipinho obrigou o goleiro Igor Leonardo a fazer boa defesa. Mas aos oito minutos, após bela jogada de Rafinha, Lipão cabeceou como manda o figurino, de cima para baixo: 2 a 2. E por pouco a virada não veio em seguida com Micael, mas cara a cara com o goleiro ele chutou para fora. Depois foi a vez de Felipinho mandar rente à trave, após belo passe de Rafinha.

Só aos 25 minutos o técnico Alexandre Oliveira mexeu no time rubro-negro. Tuca Moreira e Jefinho entraram nas vagas de Felipinho e Lipão. O Jaguar também fez muitas mexidas e jogo diminuiu um pouco o ritmo e ficou mesmo no empate por 2 a 2.

FICHA DA PARTIDA - JAGUAR 2X2 SPORT

JAGUAR: Igor Leonardo; Fabrício Aguiar (Leo Mago), Paulo Miranda, Nilson e Jefferson Recife; Gil Mineiro, Ruan Pablo (David), Medina e Jaílton (Guilherme); Erick (Juninho) e Edson (Vitinho). Técnico: Toninho Pesso.

SPORT: Adriano; Ítalo Lucas, Patrick, Felype Gabriel e Rafinha (Cordeiro); Dedé, Breno (Arthur) e Augusto Pucci; Felipinho (Jefinho), Lipão (Tuca Moreira) e Micael. Técnico: Alexandre Oliveira.

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE).

Assistentes: Manoel Barbosa Da Silva Neto (PE) e Luiz Henrique Amorim de Souza (PE).

Gols: Edson (14'/1º), Felype Gabriel (38'/1º) e Paulo Miranda (42'/1º); Lipão (8'/2º)

Cartões amarelos: Gil Mineiro, Fabrício e Medina (JAG); Ítalo Lucas, Dedé e Felype Gabriel (SPO)