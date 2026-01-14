Teremos jogos no Carnaval? Confira calendário completo do Campeonato Pernambucano 2026
O Campeonato Pernambucano de 2026 terá uma pausa durante o carnaval
Publicado: 14/01/2026 às 14:20
Bola oficial do Campeonato Pernambucano de 2026 (Rafael Vieira/FPF)
Mesmo ainda no início, o Campeonato Pernambucano de 2026 já tem definições importantes fora de campo. A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) confirmou o calendário das fases decisivas da competição e anunciou uma novidade, não haverá jogos durante o período do Carnaval.
A novidade vem diante da temporada passada, onde os duelos entre Sport x Decisão e Náutico x Retrô pelas quartas de finais do estadual foram realizadas no domingo e na segunda-feira de carnaval. Neste ano, o Carnaval será celebrado oficialmente na terça-feira, 17 de fevereiro, mas as festividades se iniciam no sábado, dia 14. Durante este período, o futebol Pernambucano terá uma pausa em seu calendário de jogos, retornando apenas no final de semana seguinte.
Além da confirmação do Carnaval sem jogos, a FPF também divulgou seu calendário de jogos para as fases finais do Pernambucano.
Como já divulgado, a primeira fase será encerrada no dia 1º de fevereiro, com a realização simultânea da 7ª rodada. Em sequência, o campeonato entra na fase de mata-mata. A segunda fase terá os jogos de ida disputados nos dias 4 e 5 de fevereiro, e os de volta nos dias 07 e 08. Enquanto as semifinais acontecem com os jogos de ida no dia 11 de fevereiro e as voltas marcadas para 21 e 22 de fevereiro. Já as as finais do Pernambucano de 2026 estão previstas para os dias 1º (jogo de ida) e 8 de março (jogo de volta).
Calendário completo da fase mata-mata
Segunda fase
- Quarta-feira, dia 04 de fevereiro ---- 6° colocado x 3° colocado ---- Jogo de ida
- Quinta-feira, dia 05 de fevereiro ---- 5° colocado x 4° colocado ---- Jogo de ida
- Sábado, dia 07 de fevereiro ---- 3° colocado x 6° colocado ---- Jogo de volta
- Domingo, dia 08 de fevereiro ---- 4° colocado x 5° colocado ---- Jogo de volta
Semifinais
- Quarta-feira, dia 11 de fevereiro ---- Vencedor do jogo 1 da segunda fase (6° x 3°) x 1° colocado ---- jogo de ida da semifinal 1
- Quinta-feira, dia 12 de fevereiro ---- Vencedor do jogo 2 da segunda fase (5° x 4°) x 2° colocado ---- jogo de ida da semifinal 2
- Sábado, dia 21 de fevereiro ---- 1° colocado x Vencedor do jogo 1 da segunda fase (6° x 3°) ---- jogo de de volta da semifinal 1
- Domingo, dia 22 de fevereiro ---- 2° colocado x Vencedor do jogo 2 da segunda fase (5° x 4°) ---- jogo de de volta da semifinal 2
Finais
- Domingo, dia 1° de março ---- vencedor semifinal 2 x vencedor semifinal 1 ---- Jogo de ida
- Domingo, dia 8 de março ---- vencedor semifinal 1 x vencedor semifinal 2 ---- Jogo de volta
*A ordem do mando de campo pode ser alterada a depender da classificação alcançada na primeira fase
