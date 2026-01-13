Lei do ex? Vagner Love enfrenta o Sport pela primeira vez com a camisa do Retrô

Vagner Love, camisa 9 do Retrô (Rafael Melo/ FPF)

Na próxima quarta-feira (14), Retrô e Sport se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano de 2026. O confronto marcará a primeira vez que Vagner Love encara o Leão da Ilha vestindo a camisa do Retrô. Além de representar o retorno do atacante à Ilha do Retiro, desta vez como adversário.

Após deixar o Sport em 2023, Vagner Love seguiu para o Atlético-GO, onde disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. Na sequência, o atacante defendeu a camisa do Avaí e teve seu primeiro reencontro com o clube rubro-negro, em partida realizada no Estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Em julho de 2025, o "atacante do amor" acertou sua ida para o Retrô, com a missão de buscar uma reação do time azulino na péssima campanha do clube na Série C do Campeonato Brasileiro. Porém, apesar da chegada do experiente camisa 9, o destino foi cruel com a Fênix de Camaragibe e terminou com o rebaixamento do time para a quarta divisão do Brasileiro.



Já no Campeonato Pernambucano de 2026, Vagner Love começou como um centroavante deve iniciar. O atacante marcou um dos gols na vitória por 4 a 0 do Retrô sobre o Vitória-PE, na última sexta-feira (9). Agora os torcedores da Fênix de Camaragibe esperam que o camisa 9 marque contra o Sport e faça valer a "lei do ex", em seu retorno a Ilha do Retiro, após mais de dois anos.

Números pelo Sport

Com a camisa do Sport, Vagner Love atuou por duas temporadas, somando 59 partidas, 23 gols marcados e 10 assistências distribuídas. No período, o atacante também conquistou um título do Campeonato Pernambucano pelo Leão da Ilha, justamente diante do Retrô, onde marcou dois gols e distribuiu uma assistência nas finais.



