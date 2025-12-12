'Dia mais importante da história do Sport', diz Luciano Bivar sobre renúncia de Yuri Romão (Fotos: Renato Araujo/Câmara dos Deputados | Paulo Paiva/Sport)

Após a renúncia oficial de Yuri Romão, feita nesta sexta-feira (12), Luciano Bivar, ex-presidente do Sport, afirmou que a data é o 'dia mais importante da história do clube'. A saída pré-datada de Yuri do cargo foi anunciada por em 27 de novembro e concretizada nesta sexta.

Em nota ao qual o Diario de Pernambuco teve acesso, Luciano Bivar voltou a tecer críticas contra a gestão de Yuri Romão e celebrou o fim do seu mandato.

"Hoje é o dia mais importante e, por que não dizer, feliz da história do nosso clube. Conseguimos expurgar, lancetar ou operar o tumor social mais danoso que o Sport já viveu nos seus 120 anos de existência", diz a nota.

Mesmo endossando a candidatura de Branquinho e com seu neto, Paulo Bivar, também na disputando a eleição para presidente, Luciano destacou que o Sport 'já venceu, independente do resultado'.

"Parabéns a todos que disseram em alto e bom som que o Sport é imorredouro... Pelo Sport Tudo, já vencemos a eleição em qualquer que sejam as três chapas inscritas", escreveu.

Em entrevista ao Diario concedida ainda em novembro, Luciano já havia sido duro no julgamento feito sobre a gestão de Romão, que acabou com o Sport rebaixado da Série A fazendo a pior campanha de um nordestino na história do Brasileirão.

"Eu não canso de dizer que ele é um sujeito frio, insensível. Indício de um psicopata, se não for um psicopata", afirmou Luciano.