Luciano Bivar mostra preocupação com futuro do Sport e respalda nome de Branquinho. (Foto: Marina Ramos/ Câmara dos Deputados)

O ex-presidente do Sport e deputado federal Luciano Bivar deu uma entrevista coletiva à imprensa nesta sexta-feira (28), projetando o futuro do clube após a renúncia anunciada de Yuri Romão.

Segundo Bivar, é necessário um diagnóstico completo da situação do Leão da Ilha antes de tomar qualquer decisão ou opinar sobre o futuro.

"Eu acho que a gente tem que saber qual é a real situação do clube... Lá é tudo muito obscuro. Enquanto nós não soubermos o que é isso, a gente não pode pensar em candidaturas, não pode pensar em absolutamente nada", refletiu.

O deputado, ao que tudo indica, apoiará uma candidatura de Branquinho à presidência do Sport. Ainda assim, Bivar condicionou uma possível participação política no clube ao diagnóstico que, segundo ele, ficará mais claro após uma reunião com o conselho na terça-feira (2).

"Eu estava conversando até com alguns líderes do Sport, com alguns ex-presidentes, e o interesse de todos é a gente fazer uma comunhão de pensamento que é pedir para o ex-presidente Branquinho, que está sendo apoiado por um grupo de rubro-negros, também ex-presidentes, para saber exatamente qual é o problema que tem o clube, qual é o passivo que ele tem, ou quais são os recebíveis que ele tem, para ele poder gerir o clube", afirmou Bivar.

Ele afirmou, ainda, que as eleições que devem ocorrer ainda neste ano terão resultado sem contestação.

"Vai ser uma coisa por aclamação, não sei quem seja, mas vai ser por aclamação. Porque todos estão querendo o bem do Sport. Isso eu tenho absoluta certeza", afirmou.

Segundo ele, os ex-líderes do clube vão elaborar uma estratégia para ver qual é o tamanho das dificuldades que o Sport vai enfrentar com a renúncia da atual gestão.

"Então, não haverá nenhum problema de se chegar a um denominador comum de a gente ter uma nova direção para o Sport seguir em frente e ultrapassar esse episódio terrível que nós vivemos", disse.