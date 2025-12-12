Fim de ciclo: Yuri Romão oficializa renuncia à presidência do Sport

Yuri Romão, presidente do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O presidente do Sport, Yuri Romão, comunicou oficialmente ao Conselho Deliberativo nesta sexta-feira (12) a sua renúncia ao cargo, cujo mandato se estenderia até o final de 2026.

Em seu comunicado, Romão destacou os avanços alcançados durante sua gestão, como a modernização institucional, a reestruturação financeira, a regularização de obrigações trabalhistas e os investimentos em infraestrutura e nas categorias de base. O ex-presidente também ressaltou a importância do diálogo com o Conselho e se colocou à disposição para colaborar com uma transição ordenada.

Com a saída de Romão, o clube realizará na próxima segunda-feira (15) uma eleição para um mandato tampão de um ano. Até o momento, três candidatos estão confirmados: Severino Otávio, Branquinho (chapa Sport Unido para Vencer), Matheus Souto Maior (chapa Leões Pela Mudança) e Paulo Bivar (chapa Sport Eterno).

Veja comunicado de Yuri Romão ao Conselho Deliberativo do Sport

Caros Conselheiros,

Comunico formalmente meu afastamento do honroso cargo de Presidente do Sport Club do Recife, a partir de hoje.

Durante os mandatos que nos foram atribuídos, priorizamos a modernização institucional e a consolidação de práticas de governança que entendemos essenciais ao enfrentamento dos desafios contemporâneos da gestão esportiva. Entre as frentes de atuação destacamse a reestruturação patrimonial e financeira; a regularização de obrigações trabalhistas; os investimentos em infraestrutura e o fortalecimento das categorias de formação (Base).

Valorizamos profundamente o diálogo e a colaboração mantidos com os diversos atores que formam o mercado do Futebol, além, é claro, da relação sempre respeitosa que tivemos com esse Conselho, que sempre que necessário se fez presente, atento, crítico e colaborativo. Foi um privilégio compartilhar iniciativas, trocar experiências e buscar construir soluções conjuntas em um ambiente marcado pela complexidade e pela necessidade de respostas modernas e responsáveis.

Reafirmo que teremos aqui no Sport uma transição ordenada, garantindo a continuidade dos projetos em curso, com plena colaboração para a entrega de documentação, esclarecimentos técnicos e participação em reuniões que contribuam para a estabilidade administrativa e para a evolução da gestão do futebol em âmbito regional, nacional e internacional.

Creio firmemente na necessidade de consolidarmos um modelo de gestão racional e profissional para o futebol — conduzido por pessoas e instituições comprometidas com planejamento, transparência e sustentabilidade — e colocome à disposição para contribuir com debates e agendas que busquem esse objetivo.

Agradeço pela parceria e por toda atenção e cordialidade com que fui tratado por esse órgão, permanecendo à disposição para contatos e tratativas que se fizerem necessários.

Pelo Sport Tudo!

Atenciosamente, Yuri Romão