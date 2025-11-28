Deputado Bivar cobra transparência da gestão de Yuri Romão e dispara: "indícios de psicopata"

A declaração ocorreu em entrevista coletiva nesta sexta-feira (28) após o anúncio da renúncia do presidente do Sport, Yuri Romão

Deputado Bivar cobra transparência da gestão de Yuri Romão e alerta: "indícios de psicopata" (Fotos: Rafael Vieira/DP Foto | Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ex-presidente do Sport e deputado federal Luciano Bivar fez críticas à atual gestão do clube, de Yuri Romão. Segundo Bivar, ele é surpreendido a cada dia com coisas negativas da gestão do clube, além de ser um 'sujeito frio e com indícios de psicopata'.

A declaração ocorreu em entrevista coletiva, concedida à imprensa nesta sexta-feira (28).

Bivar criticou a rescisão de contrato com a empresa fornecedora de bilheteria do Sport, com uma multa que, segundo apuração do Diario de Pernambuco, pode chegar até 20 milhões de reais.

"A situação é assustadora. O que eu imagino é o seguinte: por qual motivo a gestão, mesmo tendo anunciado a renúncia — um ato que, ressalte-se, é unilateral e não demanda anúncio prévio —, procede com a rescisão de um contrato para contratar outra empresa?", questionou Bivar. "A minha suspeita é se essa ação foi premeditada para que, através de uma nova empresa, ele possa manipular a formação de um novo colégio eleitoral", afirmou.

Para o ex-presidente do Sport, é necessário fiscalizar as eleições convocadas para saber a idoneidade da empresa.

"Com a tecnologia atual, é difícil fiscalizar se o sócio tem ou não direito a voto, e precisamos saber se essa nova empresa é idônea e se possui capital. Quem a financiou para pagar a multa da anterior? Se ele pagou a multa agora ou se deixará isso para o futuro presidente empossado", indagou.

"INDÍCIOS DE PSICOPATA"

Bivar classificou, ainda, a atitude de Yuri como um ato desonesto.

"Se a rescisão foi feita sob tais condições, trata-se de um ato absolutamente inescrupuloso. Não se pode, de modo algum, no apagar das luzes, deixar um problema como esse para um novo gestor. Isso demonstra quão danosa é essa conduta", afirmou.

Essa notícia foi apenas mais um problema da gestão de Yuri que, segundo Bivar, surpreende a cada dia com coisas negativas.

"Eu não canso de dizer que ele é um sujeito frio, insensível. Indício de um psicopata, se não for um psicopata. Então, tudo isso está deixando a gente muito preocupado. Qual é o tamanho dos problemas que tem o Sport? É preciso a gente saber o tamanho dos problemas que tem o Sport para a gente saber qual o remédio que a gente vai aplicar", disse.



