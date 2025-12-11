Paulo Bivar e Manolo Veloso visitam o Diario de Pernambuco e defendem investigação no Sport

Chapa "Sport Eterno" critica falta de explicações sobre receitas antecipadas e diz que é possível montar time forte mesmo com restrições

Paulo Bivar e Manolo Veloso, candidatos a presidente e a vice do Sport pela chapa "Sport Eterno" (Francisco Silva/ DP foto)

Em visita ao Diario de Pernambuco nesta quinta-feira (11), o candidato a presidente do Sport Paulo Bivar e o vice Manuel Veloso (Manolo), da chapa "Sport Eterno", defenderam suas ideias para fazer o Sport voltar a crescer e também prometeram passar as contas no clube a limpo, com auditoria e investigação. O processo eleitoral acontece na segunda-feira, dia 15 de dezembro, das 08h às 18h na sede social da Ilha do Retiro.

Candidato à presidência do Sport, Paulo Bivar projeta folha acima de R$ 4 milhões

Eleição no Sport: chapa de Paulo Bivar é inscrita oficialmente Veja também:

Auditoria e investigação: a promessa de "passar o Sport a limpo"

Durante a entrevista ao Esportes DP, Paulo Bivar enfatizou que a chapa não pretende se limitar a uma auditoria tradicional, mas avançar para um processo investigativo amplo, conduzido por empresa independente no Sport. O candidato detalhou sua visão para o início de gestão:

"Dei um exemplo de que auditoria não é suficiente. Antes de divulgarmos a chapa, quando conversávamos entre nós, eu dizia: 'Gente, eu só assumo se for para fazer uma investigação, e de verdade'. A auditoria faz parte de um processo de investigação, mas a auditoria vai garantir se tudo que foi pago existia um contrato, nota fiscal, se não houve desvio de dinheiro", iniciou.

"A investigação vai dizer se o dinheiro que foi gasto e os contratos que foram feitos foram os melhores e defenderam os direitos do Sport. Por exemplo: uma contratação de fornecedor para fazer reforma, troca de iluminação… houve licitação? Havia uma proposta mais barata? O serviço foi pago dentro dessas condições? Então, a investigação vai muito além, do depoimento de funcionários, fornecedores, através de uma empresa especializada independente", completou sua percepção.

A chapa afirma que, sem essa transparência, o Sport não consegue recuperar sua credibilidade no mercado financeiro, o que impede a captação de novos recursos e mantém o clube em fragilidade institucional.

Situação financeira e projeções para 2026

Manolo Veloso reforçou a necessidade de reorganizar as contas do Sport, destacando que o clube deveria estar em situação mais confortável diante da arrecadação obtida recentemente. Para ele, mesmo com dificuldades, é possível montar um elenco competitivo.

"Pela arrecadação que foi feita, era para o Sport estar com a Recuperação Judicial quitada, uma maneira de dizer, mas, sim, com dinheiro em caixa. Mas dá para fazer um time forte e subir. A gente fez isso com muito menos material humano e muito menos dinheiro", afirmou.

Já Paulo Bivar ressaltou que a expectativa é assumir um clube com parte significativa das obrigações regularizadas pela atual gestão, como prometido, embora ressalte a falta de clareza sobre algumas receitas antecipadas. Em meio ao processo eleitoral, o Sport rescindiu de forma antecipada o contrato de bilheteria com a Imply para firmar acordo com a BaladAPP, mudança anunciada por um dos sócios da empresa, o cantor Gusttavo Lima.

"A gente tem uma confiança, não alinhada com a gestão, mas pelo que imaginamos, de que Yuri deve deixar boa parte ou quase tudo pago. Nosso problema não é dívida, e sim uma desconfiança com receita, um descasamento de caixa, principalmente no primeiro trimestre. Se sabe muito sobre o contrato da Imply, mas não se sabe exatamente quanto o BaladApp antecipou, o que isso representa de receita comprometida. Mas, no que nos falamos, a gente aceita o clube do jeito que ele está."

Chapa Sport Eterno – Mudança para Vencer

A chapa "Sport Eterno – Mudança para Vencer" foi oficialmente lançada no dia 2 de dezembro para a eleição do executivo do Sport. Filho de Milton Bivar, Paulo buscou nomes que fizeram parte da última gestão do pai no clube leonino. Entre nomes apresentados pela chapa estão Augusto Caldas e Tiago Petribu, ambos ligados ao departamento de futebol, que será coordenado de forma colegiada.

Paulo é formado em Administração pela UNICAP-PE, tem mais de 20 anos de experiência em gestão de talentos, performance e liderança, com passagens por empresas como Nike e Diageo. Residente em São Paulo, atua como investidor e advisor de fundos de venture capital.

A chapa está registrada e terá o número 10.