'Mudanças no elenco são naturais', diz Daniel Paulista após eliminação do Sport

Daniel Paulista voltou ao Sport após cinco anos (Rafael Vieira/ DP Foto)

O Sport foi eliminado para o Ceará pelas quartas de final da Copa do Nordeste, na última quarta-feira (09). O que o confronto deixou a tona foi a falta de peças que o Sport tem atualmente no elenco, mostrando evidentemente a queda de ritmo no segundo tempo. Após a partida, Daniel Paulista afirmou que “o clube continua no mercado, à procura de jogadores”.

Após o clube afastar cinco jogadores do grupo principal, são eles: os zagueiros Antônio Carlos e Lucas Cunha, o lateral-esquerdo Dalbert, o volante Du Queiroz e o meia Titi Ortíz. O técnico Daniel Paulista comentou sobre a reposição de atletas, falando que “é natural” haver mudanças no elenco devido ao retrospecto do time ao longo da temporada, onde o Sport foi eliminado na Copa do Brasil, está lanterna da Série A e acaba de sair da Copa do Nordeste.

“Isso é natural, é normal (mudanças no elenco). Principalmente em uma equipe que infelizmente não teve rendimento e nem resultado até aqui, então mudanças se faziam necessárias. Fizemos as alterações em cima de um tempo de observação em cima do próprio elenco, onde nós tivemos praticamente duas semanas de trabalho.”, disse Daniel

Atrás de soluções para reforçar o elenco, o Sport já contratou duas novas figurinhas para a continuação da temporada, o goleiro Gabriel Vasconcelos e o meia Pedro Augusto. Conforme confirmada pela reportagem do, o Leão da Ilha também está se movimentando para trazerAlém do meia,e deve ser oficializado nos próximos dias como novo reforço do Sport para o setor ofensivo.

“Agora o clube continua no mercado, a procura de jogadores para termos uma reposição, principalmente em termos de características e termos mais opções à disposição”, afirmou o técnico rubro-negro acerca da procura do mercado do Sport para continuação da temporada.

Próximo jogo

O Sport volta a campo na próxima segunda-feira (14), onde enfrenta o Juventude pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a partida coloca frente a frente as duas piores campanhas da primeira divisão, com o Leão dominando a ponta de baixo da tabela, com três pontos e o Verdão vindo logo em seguida, na 19ª colocação, com oito pontos conquistados.