Vai e vem no Sport: Leão negocia com o meia Matheusinho, e Dalbert desperta interesse do Paysandu

O time rubro-negro passa por reformulação no elenco sob comando do técnico Daniel Paulista

Meia Matheusinho e o lateral-esquerdo Dalbert (Celso da Luz/Criciúma e Paulo Paiva/Sport Recife)

Ainda se reestruturando para a sequência da temporada, o Sport iniciou negociações com o meia-atacante Matheusinho, de 27 anos, que atuou recentemente pelo Santa Clara, de Portugal. A informação foi divulgada inicialmente pelo perfil “Transferências 24h” e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

Na última temporada europeia, Matheusinho participou de nove partidas pela equipe portuguesa, sem balançar as redes. Seu último clube no Brasil foi o Criciúma, onde somou 30 jogos, cinco gols e três assistências. O meia-atacante também já defendeu o América-MG e teve passagem pelo futebol de Israel.

DALBERT

Enquanto reforços são mapeados, o Sport também acelera a saída de jogadores que não estão mais nos planos para o restante da temporada. O lateral-esquerdo Dalbert é um dos nomes com negociações em andamento. O defensor está na mira do Paysandu. Ele foi um dos cinco atletas afastados recentemente pelo departamento de futebol rubro-negro.

Além dele, Antônio Carlos, Lucas Cunha, Du Queiroz e Titi Ortiz também deixaram de fazer parte dos planos da comissão técnica e estão com futuro indefinido. Outro jogador com saída confirmada é o volante uruguaio Fabricio Domínguez, que irá defender o Cerro Porteño, do Paraguai. O camisa 8 já viajou à Assunção para assinar com a equipe paraguaia.